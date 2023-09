Wall Street : les actions lâchent prise avec T-Bonds à 4,50% information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 23:56

(CercleFinance.com) - Plombé par des T-Bonds qui en terminent à 4,50%, Wall Street vient de se mettre dans une situation difficile avec des indices en fort repli pour la seconde séance consécutive, qui compromettent leurs supports court/moyen terme et qui terminent au plus bas du jour ce qui est de mauvais augure.

Le Dow Jones chute de -1% (seule la défensive United Health surnage avec +1,8%), le S&P500 de -1,64% et le Nasdaq-100 finit au plus mal (avec une dizaine de valeurs dans le vert seulement), sur un cinglant -1,85% et sous le support des 13.250Pts.

Parmi les replis les plus marquants, Alphabet -2,4%, Tesla -2,6% Paypal -3,7%, AMD -42% Amazon -4,4%... mais il va falloir surveiller Apple qui est venu menacer -sans l'enfoncer ce jeudi- son principal support court terme, celui des 174$.



Ce gros coup de froid du jour sur les actions provient de l'obligataire qui valide un basculement imparable vers un scénario de bear market court terme auquel les opérateurs espéraient échapper la veille, confiants dans le verbe magique de la FED venant comme souvent soulager les tensions au moment le plus critique : mais ce n'est pas ce qui s'est produit mercredi soir et les rendements obligataires crèvent tous les plafonds, aux Etats Unis comme en Europe d'ailleurs.

La vague de tension s'est peu après la conférence de presse de Jerome Powell qui a confirmé que la Réserve fédérale américaine penche pour un maintien des taux au-delà de 5% d'ici fin 2024.

Pour les optimistes qui espèrent toujours un 'pivot' dès la mi-2024, ou au début de l'automne 2024, la FED a dévoilé une révision à la baisse des prix anticipés à 2,6% contre 3,7% fin 2024.



Mais Jerome Powell a aussi réitéré sa confiance dans la solidité de l'économie américaine et fortement revu la croissance du PIB en 2023 de +1 à +2,1%, refroidissant ainsi les espoirs de baisses de taux sous 5% l'an prochain, surtout si une flambée du baril vers 100$ vient relancer les anticipations inflationnistes.

Les T-Bonds 2033 ont testé les 4,50% et en terminent au zénith à 4,497%, un plus haut depuis octobre 2007 (précisons que c'est le moment choisi par le S&P500 pour inscrire un plus haut historique, un an avant la crise Lehman).

A noter ce nouveau record pour les taux hypothécaire US qui culminent à 7,60% pour la première fois depuis l'an 2000.



Côté chiffres, le 'Philly FED' de l'activité manufacturière rechute lourdement en septembre, de +12 le mois dernier à -13,5 ce mois-ci, retrouvant ainsi son niveau de juillet.



Il s'agit de la 14e contraction au cours des 16 derniers mois'... et les nouvelles commandes et des livraisons ont également diminué, s'établissant respectivement à -10,2 et -3,2 en septembre.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de -20.000 à 201.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, contrairement aux attentes, reflétant une nouvelle fois la vigueur du marché américain de l'emploi.

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis se sont tassées de 0,7% le mois dernier par rapport à juillet, à 4,04 millions en rythme annualisé CVS, selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Mais prix de vente médian continue d'augmenter : il a atteint 407.100 dollars, en progression de 3,9% sur un an, et le stock de maisons existantes invendues s'est encore replié de 0,9% sur un mois à 1,1 million à fin août, soit 3,3 mois au rythme d'écoulement actuel, un plus bas historique.



L'indice des indicateurs avancés a de nouveau reculé de -0,4% en août à 105,4, a annoncé jeudi le Conference Board, ce qui laisse anticiper un ralentissement de la croissance voire une possible récession au cours des 12 mois à venir.

Le baromètre du ConfBoard poursuit ainsi un mouvement de baisse entamé il y a presque un an et demi, laissant entrevoir une période difficile, voire une entrée en récession de l'économie américaine à un horizon d'un an.

Après une croissance du PIB attendue à 2,2% en 2023, l'institut dit ainsi voir l'économie américaine se contracter de 0,8% l'an prochain.



