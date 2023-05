Wall Street: les actions délaissées, bancaires en tête information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 17:39

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, l'aversion au risque reprenant une nouvelle fois le dessus chez les investisseurs sur fond de craintes autour de la santé du secteur bancaire.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 0,8% à 33.154,5 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,2% à 11.998,7 points.



Le climat général reste dominé par les inquiétudes entourant la solidité du système financier, illustrées par le sort très incertain de la banque californienne PacWest.



Après avoir été un temps réservé à la baisse, le titre PacWest perd 50% ce matin après avoir déjà vu son cours divisé par cinq depuis le début de l'année.



Ce pessimisme pèse logiquement sur les secteur dans son ensemble, qui essuie la plus forte baisse de ce début de journée, avec une nouvelle liste de banques régionales au tapis, comme Zions (-8%).



Les investisseurs sont conscients que des taux remontés à 5,25% vont commencer à mettre beaucoup de banques en difficulté, au moment où la Fed continue d'exclure toute baisse des taux d'ici à la fin de l'année.



Les valeurs financières souffrent aussi de la baisse des rendements obligataires: à moins de 1,34%, le rendement des bons du Trésor américain revient à un plus bas d'un mois.



Conséquence, les investisseurs délaissent les actions pour se replier sur des monnaies jugées plus sûres, ce qui se traduit par une soudaine remontée du dollar face à l'euro, autour de 1,10.



En hausse de 0,9% à 2.055,6 dollars l'once, l'or tutoie de nouveaux somments.



Les cours du pétrole poursuivent leur repli, les investisseurs semblant se résigner à la perspective d'un ralentissement imminent de la demande mondiale.



Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se replie de 0,2% à 68,4 dollars le baril, un creux de quasiment deux mois.



Du côté des valeurs, Moderna grimpe de 6% après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu et délivré des perspectives jugées encourageantes.



Qualcomm lâche en revanche près de 7% suite à des prévisions plus maussades, dues au ralentissement de la conjoncture, à la baisse de la demande de smartphones et au déstockage de ses clients.



Mais le repli le plus spectaculaire de ce début de journée revient à Paramount, qui dévisse de 26% après la publication d'une lourde perte trimestrielle, due notamment à ses investissements dans le streaming, qui l'a conduit à réduire le montant de son dividende.