Wall Street: les actifs à risque retrouvent un peu de saveur information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 17:09

(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en hausse lundi, la mise en oeuvre de nouvelles mesures de soutien à l'économie chinoise incitant les investisseurs à revenir sur les actifs à risque.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 0,7% à 34.583,3 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,5% à 13.654,2 points.



L'annonce par la Chine d'une réduction de moitié de la taxe sur les transactions boursières - afin de revigorer les marchés des capitaux et stimuler la confiance des investisseurs - est venue apaiser les craintes grandissantes des investisseurs sur la santé de l'économie mondiale.



L'adoption de ces mesures de relance profite avant tout aux secteurs les plus exposés au marché chinois, tels que les matériaux de base (+1,2%) et l'industrie (+1,1%).



Si la séance s'annonce calme aujourd'hui, les prochains jours seront rythmés par un salve d'indicateurs susceptibles d'apporter un peu de clarification sur les intentions de la Fed en matière de taux.



Deux des principaux indicateurs suivis par la Réserve fédérale - l'inflation et les chiffres mensuels de l'emploi seront publiés jeudi et vendredi aux Etats-Unis.



Ces statistiques fourniront des éléments de réflexion intéressants pour des investisseurs en quête d'indications sur une Fed qui se dit toujours 'dépendantes des données' économiques.



Jerome Powell, son président, a pris les investisseurs de court vendredi dernier en affirmant que la banque centrale se tenait prête à relever de nouveau ses taux d'intérêt, ce à quoi quasiment plus personne ne croyait.



Cette position de la Fed, d'abord interprétée comme un signal restrictif, a contribué à faire grimper les rendements obligataires vendredi, avant un tassement dû à l'absence d'éléments probants en faveur de ce scénario.



Selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estiment à plus de 19% la probabilité d'une hausse d'un quart de point des taux à l'issue de la réunion de la fin septembre, contre 20% il y a un mois.



Sur le marché américain, le papier à 10 ans cède encore du terrain lundi matin en direction de 4,21%.



En dépit des craintes entourant la croissance mondiale, les cours du brut évoluent en légère hausse lundi, soutenus par les nouvelles encourageantes en provenance de Chine.



Le baril de brut léger texan progresse de 0,7% pour atteindre plus de 80,4 dollars.