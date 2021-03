Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les acheteurs lèvent le pied Cercle Finance • 10/03/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, les investisseurs reprenant leur souffle après le spectaculaire redressement de la veille qui avait été favorisé par un rebond des valeurs technologiques. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,4% à 0,6%, annonçant une progression plus modérées que celle d'hier. Mardi, la Bourse de New York avait terminé dans le vert, les valeurs technologiques ayant signé leur meilleure performance quotidienne depuis le mois de novembre dernier. Les analystes estiment toutefois que le mouvement de rotation en faveur des valeurs 'cycliques' (c'est-à-dire exposées à la croissance) et 'value' (les plus décotées) n'est pas voué à disparaître. Pour la plupart des spécialistes, les titres de la technologie seront les premiers à souffrir du cycle de hausse des taux, qui entraîne par définition un renchérissement du coût du capital. Les entreprises à forte intensité technologique dépendent en effet le plus souvent de sources de financement externes, font valoir les professionnels. Les niveaux de valorisation des 'tech' apparaissent par ailleurs très élevés, notamment du côté des entreprises qui ont su tirer parti de la crise sanitaire. 'Les valorisations de certaines sociétés liées aux nouvelles thématiques comme l'intelligence artificielle ou l'éolien, apparaissent excessives et subissent des prises de profit, mais d'autres sous-segments comme les semi-conducteurs ou l'e-business nous semblent toujours offrir des opportunités', explique-t-on ainsi chez Natixis Wealth Management. Tôt ce matin, le marché a étudié avec attention les statistiques mensuelles des prix à la consommation, qui montrent une inflation un peu plus forte que prévu. Toujours dopés par les prix des carburants, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% en février par rapport au mois précédent, dépassant légèrement ce qu'anticipaient les analystes de Jefferies. Autre élément susceptible d'influencer la tendance, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se tend quelque peu à 1,55%, contre 1,54% la veille. Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend de son côté 0,8% à 64,5 dollars avant la parution, dans la journée, des stocks de pétrole hebdomadaires.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.