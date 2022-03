Wall Street: les acheteurs font leur retour information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 17:28

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York renoue avec la hausse mercredi, des rumeurs de détente sur le front russo-ukrainien favorisant un retour des acheteurs.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge plus de 2% à 33.300,5 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 3,2% à 13.199,8 points.



Les investisseurs semblent vouloir mettre de côté leurs inquiétudes sur le conflit ukrainien afin de réaliser quelques achats à bon compte sur les valeurs les plus chahutées au cours des dernières semaines.



Avec la crise en Europe de l'Est, les trois principaux indices de Wall Street sont tous entrés en territoire de correction, ce qui se caractérise par un repli de plus de 10% par rapport à leurs récents records.



Après ce genre de mouvement de vente, les chasseurs de bonnes affaires ont tendance à se mettre à la recherche des titres jugés survendus.



Le rebond de ce mercredi est soutenu en particulier par les valeurs financières, considérées comme les grandes gagnantes du mouvement de hausse de taux à venir.



L'indice de volatilité du CBOE, baromètre de l'anxiété des investisseurs, reflue en parallèle de 7,2% à 32,6 points, confirmant l'existence d'une moindre aversion pour le risque.



Le secteur de l'énergie est en revanche à la peine, sous le coup du net recul des cours du baril après les niveaux 'record' atteints en début de semaine.



Sur le Dow, le géant pétrolier Chevron lâche plus de 1% et l'indice sectoriel des valeurs énergétiques abandonne 1,9%.



Si Wall Street confirme sa résilience ce mercredi, il reste encore beaucoup d'inquiétudes sur le marché et les préoccupations persistantes sur les conséquences économiques de la guerre continuent de peser sur le moral des investisseurs.



'Il existe de nombreux scénarios mais il apparait, de façon générale, préférable de privilégier les expositions défensives', préviennent ce matin les équipes de Fidelity.



Le fonds de pension dit ainsi rechercher des entreprises dotées de bilans 'solides' et d'un pouvoir de fixation des prix, c'est-à-dire la capacité de répercuter la remontée de l'inflation.