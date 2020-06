Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les achats techniques favorisent la hausse Cercle Finance • 19/06/2020 à 17:03









(CercleFinance.com) - Après avoir repris leur souffle ces deux derniers jours, les marchés d'actions américains repartent à la hausse vendredi matin, une orientation positive qui devrait leur permettre d'afficher une performance positive sur l'ensemble de la semaine. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,6% à 26.238,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,9% à 10.035 points, au-delà de son record absolu de clôture (10.020) du 10 juin. 'Cette ambiance positive semble provenir d'informations selon lesquelles la Chine envisagerait d'accélérer ses achats de produits agricoles américains', explique-t-on chez Wells Fargo Advisors. 'Parallèlement, les intervenants de marché continuent de surveiller l'évolution du coronavirus, alors que cinq Etats ont enregistré des chiffres de contaminations record lors de la journée d'hier', poursuit le gestionnaire d'actifs. Les achats techniques destinés à maximiser les gains à l'issue d'un trimestre exceptionnel (+39% de hausse sur le Nasdaq) semblent toutefois contrebalancer cette actualité sanitaire guère rassurante. Les marchés pourraient toutefois faire preuve d'une certaine volatilité d'ici à la fin de cette journée des 'quatre sorcières', caractérisée par l'arrivée à échéance de très nombreuses options et contrats à terme sur les actions et les indices. Sauf changement de tendance, le Dow Jones se dirige néanmoins vers un gain hebdomadaire de l'ordre de 2,7%, tandis que le Nasdaq devrait s'octroyer une progression de quasiment 5% sur la semaine. Une performance largement corrélée à l'envolée du titre Apple, qui reprend encore 0,7% aujourd'hui à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours des analystes de Jefferies. Aucun indicateur économique ne figurait en revanche à l'agenda aujourd'hui.

