Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les achats dominent malgré des stats mitigées information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse lundi matin après la publication d'indicateurs économiques contrastés, dont une mesure plutôt décevante de l'activité dans l'industrie manufacturière. Deux heures après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 0,3% à 35.041.5 points après avoir établi un peu plus tôt un nouveau record à 35.192.1 tandis que le Nasdaq Composite prend 0,6% à 14.764,2 points. Les investisseurs ont pris connaissance en début de séance d'un ralentissement plus marqué que prévu de la croissance de l'activité au mois de juillet au sein du secteur manufacturier américain. L'indice ISM de l'Institute for Supply Management s'est ainsi établi à 59,5 le mois dernier, contre 60,6 en juin et un niveau de 60,7 attendu par les économistes. Ce baromètre décevant de l'activité manufacturière constitue un indicateur susceptible d'alimenter les conjectures au sujet du resserrement de la politique monétaire de la Fed. Parmi les autres indicateurs du jour, l'indice PMI du secteur manufacturier américain - calculé par IHS Markit - s'est lui accru à 63,4 en juillet en données définitives, contre 63,1 en estimation flash et 62,1 en juin. Il s'agit là d'un nouveau sommet depuis le début des enquêtes en mai 2007. De manière générale, le sentiment de marché semble néanmoins demeurer positif à Wall Street et les analystes rappellent que le début de mois est généralement propice aux achats. Avec une saison des résultats qui touche désormais à sa fin, les intervenants pourraient toutefois commencer à éprouver quelques difficultés à trouver de nouvelles sources d'inspiration. Coté valeurs, Disney avance de 0,4% alors que son film 'Jungle Cruise' a pris la tête du box-office américain ce week-end avec plus de 34 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis. Le titre GE s'inscrit en baisse de 1,2% lundi matin à la Bourse de New York alors que son projet de regroupement d'actions prend officiellement effet aujourd'hui.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.