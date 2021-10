Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les achats à bon compte prennent de l'ampleur information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 17:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se redresse mardi matin, les investisseurs semblant décidés à saisir les opportunités d'achat offertes par le récent repli des actions. En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge plus de 1,2% à 34.427,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie près de 1,5% à 14.467,7 points. Le rebond est principalement soutenu par les valeurs technologiques, avec notamment des gains marqués pour quelques ténors de la trempe de Netflix (+4,3%), Nvidia (+3,3%) ou eBay (+2,5%). Facebook - qui avait décroché de presque 5% lundi suite à une gigantesque panne ayant également affecté ses filiales Instagram et WhatsApp - reprend 1,3% et constitue le titre le plus échangé de ce début de journée. Apple - qui commençait à s'approcher d'une entrée en territoire de correction avec une chute de presque 10% depuis le début du mois de septembre - progresse d'environ 1,4%. Dans une note diffusée dans la nuit, Dan Ives - l'analyste vedette de Wedbush Securities - assure que la récente correction des valeurs technologiques ne vient pas marquer un coup d'arrêt au 'rally' que connaît le secteur depuis de nombreuses années. D'après le spécialiste, les valeurs de croissance ont désormais atteint des niveaux 'survendus'. 'Nous continuons de penser que la pression sur le secteur de la technologie va être de courte durée et que les titres technologiques peuvent encore progresser d'au moins 10% d'ici à la fin de l'année du fait de leur potentiel largement sous-estimé par Wall Street', explique-t-il. Selon Dan Ives, la saison des résultats de troisième trimestre - qui s'ouvrira la semaine prochaine - devrait constituer un catalyseur 'majeur' pour le compartiment. Au chapitre économique, le chiffre meilleur qu'attendu de l'indice ISM l'emporte sur les craintes qui entourent la remontée de l'inflation et la flambée des prix de l'énergie. L'indice ISM des services s'est en effet établi à 61,9 le mois dernier, contre 61,7 en août et un niveau attendu à 59,9 par les économistes. Si cet indicateur semble de bon augure pour la croissance du troisième trimestre, Anthony Nieves, l'auteur de l'enquête, souligne que 'les difficultés en cours touchant les ressources en main d'oeuvre, la logistique et les matières premières pénalisent la continuité de l'offre'.

