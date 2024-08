Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: légères prises de profits pour finir la semaine information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 17:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la baisse vendredi matin, sous le coup d'un mouvement de prises de bénéfices consécutif aux hausses des derniers jours.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 40,526 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,2% à 17.562,3 points.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice Dow affiche à ce stade une hausse de plus de 2,5%, là où le Nasdaq s'adjuge un bilan hebdomadaire de l'ordre de 5%.



Les investisseurs ont été rassurés au fil de la semaine par toute une série de nouvelles encourageantes ayant prouvé la résistance de l'économie américaine, ce qui a permis d'écarter la menace d'une prochaine récession.



'Il s'agit d'une semaine unidirectionnelle au cours de laquelle il ne faisait pas bon être pessimiste', Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



Après son plongeon du début du mois d'août, le S&P 500 est désormais revenu à environ 2% de son record du mois dernier.



Mais les marchés américains sont remontés si haut et si fort que certains intervenants sont tentés de prendre quelques profits avant la semaine prochaine, qui sera marquée par le sommet de 'Jackson Hole'.



'La semaine prochaine laissera probablement les marchés reprendre leur souffle, nous en apprenant davantage sur la solidité de cet optimisme nouvellement retrouvé', prévient Florian Ielpo, chez LOIM.



Au chapitre économique, l'indice mesurant le moral des ménages de l'Université du Michigan est ressorti en hausse à 67,8 en août, contre 66,4 en juillet, alors que les économistes l'attendaient autour de 67,2.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, fait remarquer que l'amélioration du moral des consommateurs s'est révélée tout particulièrement significative (+6%) du côté des ménages se disant démocrates en raison du remplacement de Joe Biden par Kamala Harris en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre.



Sur le front de l'immobilier, le Département du Commerce a fait état ce matin d'un recul de 6,8% des mises en chantier de logements au mois de juillet, tandis que les permis de construire ont diminué de 4%.



S'agissant des valeurs, les géants de la 'tech' - qui avaient été délaissés au début du mois - retrouvent les faveurs des investisseurs, en particulier Alphabet qui gagne 1% sur des spéculations entourant un éventuel démantèlement.



Les intervenants se repositionnent également sur Nvidia (+1,1%) à moins de deux semaines de la publication très attendue de ses derniers résultats trimestriels.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 3,90%, un niveau proche de plus bas d'un an, alors que les analystes de PIMCO rappellent que les 'obligations excellent en période de volatilité'.



Sur le marché des changes, l'euro reprend un peu de terrain face au dollar, pour revenir tout près du seuil de 1,10 face au billet vert.



Enfin, le baril de brut léger américain (WTI) lâche 2,1% à 76,5 dollars, ce qui le conduit à se diriger vers une perte de l'ordre de 0,5% sur l'ensemble de la semaine.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.