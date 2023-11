Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: légère hausse, mais semaine en dents de scie information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - Wall Street tente un timide redressement ce vendredi, soutenue notamment par l'annonce d'un moral des consommateurs moins bon que prévu qui pourrait dissuader la Fed de reprendre ses hausses de taux.



Autour de 11h00 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,1% à 33.925,8 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,4% à 13.574,8 points.



Les investisseurs ont appris dans la matinée que l'indice de confiance de l'Université du Michigan s'était de nouveau dégradé en novembre, contrairement aux attentes des économistes.



Cette statistique vient alimenter la théorie selon laquelle l'économie américaine n'est plus suffisamment solide pour que la Fed sente qu'elle peut s'embarquer sans danger dans de nouvelles hausses de taux.



Les gains de vendredi interviennent à l'issue d'une semaine volatile pour les places new-yorkaises, qui ont été tiraillées entre le repli des cours pétroliers et des déclarations parfois contradictoires des membres de la Fed.



Mais bon nombre de gérants ont réalisé cette semaine qu'en définitive, la banque centrale américaine pourrait se montrer un petit peu plus rigoriste dans son comportement.



Ce qui explique que sur la semaine, le Dow perde pour l'instant 0,3% là où le Nasdaq affiche un gain hebdomadaire de 0,7%.



Les rendements des Treasuries et le dollar se replient en réaction à l'indice de confiance du Michigan, le papier à dix ans se stabilisant dans la zone des 4,60% tandis que l'euro remonte en direction de 1,0670 face au billet vert.



La hausse de Wall Street est également soutenue par le rebond des cours du pétrole, qui bénéficient aux valeurs de l'énergie après leur passage à vide du mois écoulé.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance actuellement de 1,4% à 76,8 dollars, mais se dirige vers une troisième semaine de baisse consécutive.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.