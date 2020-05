Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : légère consolidation attendue ce mardi Cercle Finance • 19/05/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Les futures présagent un début de séance en légère consolidation (-0,3% pour ceux sur le S&P500) à Wall Street, les opérateurs pouvant prendre leurs bénéfices au lendemain d'une journée de lundi euphorique (+3,8% sur le Dow Jones, +2,4% sur le Nasdaq). 'Aux Etats-Unis, la production automobile reprend graduellement et les nouvelles infections continuent de baisser', souligne Commerzbank, qui note aussi un ralentissement notable de l'inflation en Chine donnant à sa banque centrale des marges de manoeuvre. Les mises en chantier de logements ont plongé de 30,2% en avril à 891.000 en rythme annualisé, là où le consensus en attendait 950.000, mais les permis de construire n'ont reculé 'que' de 20,8% à 1.074.000, alors que les économistes en anticipaient un million. Dans l'actualité des valeurs, Walmart annonce avoir engrangé un BPA ajusté de 1,18 dollar sur son premier trimestre comptable, dépassant de trois cents le consensus, avec un profit opérationnel en baisse de 5,6% à 5,2 milliards de dollars. La chaine de rénovation résidentielle Home Depot publie par contre un bénéfice net trimestriel de 2,2 milliards de dollars, soit un BPA en repli de 8,4% à 2,08 dollars, manquant ainsi d'une quinzaine de cents l'estimation moyenne des analystes. Toujours dans la distribution, Kohl's affiche une perte nette ajustée de 3,20 dollars par action au titre de son premier trimestre comptable, alors que le consensus attendait une perte deux fois moins forte.

