Wall Street: léger sursaut après une semaine troublée information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 15:23

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait amorcer un rebond vendredi matin au terme d'une semaine plongée dans la tourmente suite au net durcissement de la politique de la Fed face à l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices boursiers avancent de 0,1% à 0,4%, annonçant un modeste redressement de la tendance à l'ouverture.



Les signes de détente observés sur le marché des emprunts d'Etat contribuent à l'amélioration de l'appétit pour le risque sur les marchés d'actions après la dégringolade de la veille.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans reflue autour de 3,30% vendredi matin après s'être approché hier de sommets depuis 2011, à 3,45%.



Le repli des rendements des emprunts d'Etat soulage un peu la pression sur les marchés boursiers, favorisant un rebond avec la possibilité de réaliser quelques bonnes affaires sachant que beaucoup de titres ont été récemment décimés.



Toutefois, Wall Street ne va se tirer sans dommages de cette folle semaine et le redressement qui se profile aujourd'hui apparaît bien fragile au vu des vives inquiétudes manifestées par les investisseurs.



Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices new-yorkais s'inscrivent tous en forte baisse, avec une perte de 4,7% pour le Dow Jones, de 6% pour le S&P 500 et de 6,1% pour le Nasdaq.



Le marché semble préoccupé par la décision de la Fed de relever ses taux de 75 points de base mercredi tout en prévoyant de nouveaux tours de vis, un durcissement qui pourrait plonger l'économie américaine en récession.



Cet avis de tempête a poussé les investisseurs à quitter les marchés d'actions et d'obligations pour aller trouver refuge vers des valeurs sûres comme l'or et l'argent.



Les investisseurs attendent d'ici quelques minutes les chiffres de la production industrielle, qui seront suivis par les indicateurs avancés du Conference Board, qui devraient confirmer le ralentissement en cours de l'économie américaine.



La séance sera aussi marquée par l'arrivée à échéance de nombreux contrats d'options et de futures, les fameuses 'quatre sorcières', source habituelle de volatilité.



A noter que les marchés américains seront fermés lundi pour 'Juneteenth', la journée de commémoration de la fin de l'esclavage.