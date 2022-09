Wall Street: léger rebond au terme d'une semaine compliquée information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 17:42

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la hausse vendredi matin après avoir avoir connu un parcours agité cette semaine, les investisseurs semblant vouloir ignorer les mauvaises nouvelles pour se concentrer sur les rares motifs de satisfaction du moment.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones avance de 0,4% à 29.330,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,3% à 10.875,8 points.



A en croire les dernières données du Département du Commerce, les dépenses des ménages ont augmenté plus qu'attendu en août, ce qui est venu compenser l'annonce d'une ré-accélération de l'inflation.



Les dépenses de consommation se sont accrues de 0,4% le mois dernier, alors que le consensus visait une progression de 0,2%.



Ce bon chiffre, qui témoigne du dynamisme continu de la consommation, pilier de l'économie américaine, a permis d'occulter en partie les indicateurs plus préoccupants ayant trait à l'inflation.



Car l'indice des prix à la consommation dit 'PCE' hors prix alimentaires et de l'énergie, un indicateur très suivi par la Réserve fédérale, a augmenté de 4,9% en août, contre +4,7% en juillet, une progression bien supérieure aux attentes.



Cette statistique a fait d'ailleurs monter le dollar, tout comme les rendements du Trésor, en renforçant le scénario d'une poursuite du resserrement monétaire de la Fed, très offensive dans son combat contre la hausse des prix.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se stabilise autour de 3,74% en fin de matinée après avoir reflué vers 3,68% en début de séance.



Les valeurs financières profitent de la vigueur des rendements obligataires souverains pour avancer de 1,2% et signer la plus forte hausse sectorielle du jour.



Du côté des valeurs individuelles, Nike décroche de plus de 10% au lendemain de la publication de résultats trimestriels qui ont déçu les investisseurs.



Le fabricant d'articles du sport a déclaré que ses marges s'étaient réduites sur le trimestre écoulé du fait des coûts de logistiques, de la vigueur du dollar et d'opérations de promotions visant à réduire les stocks.



A l'opposé, le groupe de semi-conducteurs Micron s'adjuge près de 3% après avoir fait part de prévisions décevantes, mais aussi d'un bénéfice meilleur que prévu sur son trimestre écoulé.



Le titre entraîne dans son sillage Advanced Micro Devices et Nvidia qui prennent respectivement 1,9% et 3%. Le secteur des semi-conducteurs, incarné par l'indice SOX, progresse de 1,1%.



Alors que l'inflation ne montre pas vraiment de signe de fléchissement, Wall Street se dirige vers une sixième semaine de baisse sur sept, les investisseurs continuant progressivement à se faire à l'idée de la fin de l'ère des banques centrales ultra-généreuses.



L'indice Dow Jones cède pour l'instant 0,8% sur l'ensemble de la semaine, tandis que le Nasdaq grignote à ce stade 0,1%.