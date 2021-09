Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : léger rebond après trois séances de baisse information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 17:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est progressivement orientée à la hausse jeudi matin, les actions profitant d'un rebond après trois séances consécutives de repli. En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 0,3% à 35.127,8 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 0,4% à 15.342,7 points. Les dernières annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) ont tendance à faire monter l'euro face au dollar, ce qui favorise les marchés américains. Les investisseurs saluent l'annonce d'une réduction très graduelle des rachats d'actifs de l'institution basée à Francfort, qui n'a pas caché sa volonté de maintenir une approche très accommodante. Ces mesures préparent le terrain à un probable resserrement monétaire de la part de son homologue américaine, la Réserve fédérale, qui devrait elle aussi réduire son soutien à l'économie d'ici à la fin de l'année. Plusieurs responsables de la politique monétaire américaine doivent justement s'exprimer ce jeudi, dont Michelle W. Bowman, membre du conseil des gouverneurs de la Fed. Du côté des indicateurs, le repli des inscriptions au chômage constitue le dernier signe en date de l'amélioration du marché du travail, ce qui contribue là encore au renchérissement du dollar. S'agissant des valeurs, Cisco se replie de 0,4% dans le sillage d'une dégradation de Morgan Stanley, qui éclipse un relèvement d'objectif de cours chez Wells Fargo.

