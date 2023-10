Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: léger rebond après la récente correction information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 17:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en hausse lundi, emmenée notamment par un rebond des grandes valeurs technologiques à deux jours des annonces très attendues de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge plus de 1,1% à 32.779,7 points tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 0,9% à 12.762 points.



Le redressement de l'indice riche en valeurs technologiques intervient après un repli de plus de 2% la semaine passée, qui l'avait fait plonger en territoire de correction avec 10% de baisse depuis le mois de juillet.



Certains analystes estiment que le mouvement de ventes dans le secteur technologique a peut-être été trop loin, ce qui entraîne quelques rachats à bon compte.



Du côté des valeurs, Amazon, Netflix, Meta et Alphabet - qui avaient cédé du terrain ces derniers mois - figurent parmi les plus fortes hausses du Nasdaq ce lundi.



McDonald's grimpe de plus de 2% après avoir dévoilé un bénéfice trimestriel en hausse et largement supérieur au consensus des analystes et fait état d'un accroissement de 10% de son dividende trimestriel.



Avec la perspective d'un maintien des taux de la Fed mercredi prochain, le dollar se replie face à l'euro, qui remonte vers 1,0615, tandis que les rendements des emprunts du Trésor se stabilisent, avec un dix ans à 4,85%.



Les cours du pétrole prolongent leur repli de la semaine écoulée en raison de perspectives moins favorables avec le ralentissement attendu de la croissance mondiale.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain WTI lâche plus de 3% à 82,8 dollars, l'absence de surenchère au Proche Orient contribuant également à soulager les investisseurs.





