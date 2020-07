Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le vert s'impose après l'ISM Cercle Finance • 01/07/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - Wall Street se hisse dans le vert mercredi pour la première séance du troisième trimestre, tirée vers le haut par un indice manufacturier reflétant un retour de la croissance au sein du secteur. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,6% à 25.957,7 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,6% à 10.119,5 points. L'Institute for Supply Management (ISM) a annoncé ce matin que son indice de l'activité dans l'industrie manufacturière s'était établi à 52,6 pour le mois de juin, contre 43,1 en mai. A titre de comparaison, le consensus ne l'attendait qu'à 49,1. Pour rappel, le seuil des 50 points marque la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur. Cet indicateur - de bon augure pour la croissance du deuxième trimestre - alimente l'optimisme autour d'une reprise rapide de l'économie américaine, à l'origine de la solide performance de Wall Street au cours du trimestre écoulé. Sur le deuxième trimestre, le S&P 500 a progressé de 20%, soit sa meilleure performance trimestrielle depuis 1998. Les investisseurs avaient appris ce matin que le secteur privé américain avait créé 2.369.000 emplois en juin, à en croire le cabinet de services aux entreprises ADP, un nombre inférieur à la prévision moyenne des économistes qui s'établissait à un gain de l'ordre de 3.000.000. Cette publication constitue une déception car elle témoigne d'un ralentissement par rapport aux 3.065.000 créations de postes enregistrées en mai, Du côté des valeurs, Pfizer progresse de 4% après avoir fait état de résultats préliminaires 'positifs' concernant le projet de vaccin contre le Covid-19 qu'il développe avec l'allemand BioNTech. FedEx grimpe de plus de 11% après avoir dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, le transporteur ayant profité de la vigueur de la consommation en ligne pendante toute la durée du confinement. A noter que la semaine boursière sera écourtée avec la fermeture des marchés d'actions vendredi, pour la veille de la fête nationale, ce qui pourrait se traduire par un regain de volatilité d'ici là.

