Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le vert l'emporte malgré les prix producteurs information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - D'abord plombée par les prix producteurs, la Bourse de New York a vu sa tendance se redresser en cours de séance, permettant au Dow Jones de finir stable à 38459, tandis que le S&P500 a pris plus de 0,7% à 5199 et le Nasdaq Composite, près de 1,7% à 16442.



En rythme annuel, l'indice des prix à la production des Etats-Unis en données sous-jacentes a augmenté de 2,8% en mars, après 2,7% le mois précédent, témoignant donc une fois de plus de pressions inflationnistes persistantes.



Cette persistance éloignait encore le scénario d'une baisse rapide des taux de la Fed : d'après l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une réduction du loyer de l'argent à l'issue de la réunion de juin n'était plus estimée qu'à 20%.



Après les secousses provoquées par les chiffres de l'inflation, Wall Street espérait néanmoins reprendre ses esprits, avec le début de la saison des résultats qui sera donné ce vendredi par les publications de JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo.



En moyenne, les analystes estiment que les entreprises du S&P500 devraient faire état d'une hausse de 3,2% de leurs profits sur les trois premiers mois de l'année, ce qui marquerait leur troisième trimestre consécutif de croissance.



Si cette amélioration des comptes des entreprises devait bel et bien se matérialiser, les actions devraient en profiter puisque cela justifierait une hausse des cours sur la base de ratios de valorisation inchangés.



Pour l'heure, Nike s'est adjugé 3,4% jeudi, bénéficiant d'un changement de conseil chez Bank of America, passé de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 110 à 113 dollars sur le titre du fabricant d'articles de sport.



Constellation Brands a gagné 1,3% dans le sillage de la publication par ce groupe de boissons alcoolisées de résultats solides au titre de son dernier trimestre 2023-24, grâce au dynamisme de ses ventes de bière.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.