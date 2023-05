Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le verre de l'inflation vu à moitié plein information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 15:17









(CercleFinance.com) - Wall Street s'oriente vers un début de séance en hausse mercredi matin, les investisseurs saluant des chiffres de l'inflation ressortis à un plus bas de deux ans.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,5% à 0,9%, annonçant une ouverture en territoire positif.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 4,9% en avril par rapport au même mois de 2022, c'est-à-dire son taux annuel le plus bas depuis avril 2021.



Si cette statistique confirme le ralentissement toujours très graduel de l'inflation, les investisseurs préfèrent voir le verre à moitié plein en se disant qu'il est peu probable qu'elle fasse dévier la Réserve fédérale de sa trajectoire actuelle.



Lors de sa réunion de la semaine dernière, la Fed avait certes relevé ses taux, mais elle avait aussi ouvert la porte à une pause dans son cycle de resserrement monétaire en abandonnant l'idée selon laquelle 'un renforcement supplémentaire de la politique pourrait être approprié'.



Autre motif de réjouissance, la hausse des coûts du logement - dont la vigueur commençait à inquiéter le marché depuis quelques mois - a elle aussi décéléré le mois dernier.



Ces chiffres de l'inflation pèsent sur le dollar et sur le rendement des Treasuries, qui repartent à la baisse après leur redressement amorcé depuis le début du mois.



La réaction est particulièrement nette sur le rendement des emprunts d'Etat, à dix ans, qui revient en direction de 3,45% après avoir largement dépassé 3,50% hier.



Ces chiffres semblent avoir apaisé pour un temps le regain d'aversion pour le risque qui se dessinait depuis le début du mois de mai, comme l'illustre la chute de 7,7% à 16,4 de l'indice VIX ce matin.





