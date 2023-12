Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 17:09









(CercleFinance.com) - Après une ouverture difficile, Wall Street s'est orientée à la hausse vendredi matin pour revenir à proximité de ses records historiques, les investisseurs essayant de voir le verre à moitié plein dans les diverses statistiques du jour.



En fin de matinée, le Dow Jones gagne pas loin de 0,2% à 36.176,5 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,2% à 14.372,9 points.



S'ils ont quelque peu freiné l'espoir d'une baisse rapide des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, les solides indicateurs parus dans la matinée n'ont pas altéré l'optimisme qui règne sur les marchés d'actions depuis la fin octobre.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'économie américaine avait créé 199.000 emplois non agricoles au mois de novembre, alors que la moyenne des prévisions des économistes s'établissait plutôt autour de 150.000.



Les indices boursiers n'en continuent pas moins de grimper, les intervenants de marché se disant qu'une croissance américaine plus résiliente que prévu sera de toute façon bénéfique aux actions.



Autre indicateur rassurant sur l'activité, la confiance du consommateur s'est améliorée bien plus que prévu au mois de décembre, selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



L'indice de confiance calculé sur la base de cette enquête menée auprès des ménages est en effet remonté à 69,4 ce mois-ci, après 61,3 en novembre, alors que les économistes l'attendaient autour de 62.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, attribue cette éclaircie à l'amélioration des anticipations d'inflation à un horizon d'un an, désormais revenue à 3,1%, à un plus bas depuis mars 2021.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans - qui n'a cessé de perdre du terrain depuis la fin octobre - repart à la hausse après ces statistiques, à près de 4,24%.



De même, le dollar accentue sa progression face à l'euro, faisant retomber la monnaie européenne en direction de 1,0765 dollar.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones cède pour l'instant 0,2% tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,3%.





