Wall Street: le trimestre se finit sur une note acheteuse information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 17:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York aligne une nouvelle séance de progression jeudi, notamment sur fond d'opérations d'habillage de bilans de fin de trimestre qui entretiennent le mouvement haussier des derniers jours.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de presque 0,3% à 32.809,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,8% à 12.027,2 points.



Avec un gain de l'ordre de 0,6%, l'indice S&P 500 affiche, lui, une sixième hausse en l'espace de sept séances, illustrant le climat favorable dans lequel évoluent les marchés.



'Les investisseurs sont optimistes quant au fait que les turbulences dans le secteur bancaire vont continuer de s'atténuer et que la Réserve fédérale s'approche de la fin de son cycle de hausses de taux', expliquent les analystes de Wells Fargo.



Les intervenants semblent également vouloir avoir à coeur de placer dans leurs portefeuilles certaines des valeurs les plus performantes depuis le début de l'année, alors que le premier trimestre touche à sa fin.



Des titres tels qu'Intel, GE HealthCare ou AMD semblent, de ce point de vue, particulièrement les intéresser.



Ces ajustements contribuent à la bonne tenue des indices new-yorkais: le Dow Jones n'accuse plus qu'un repli de l'ordre de 0,8% depuis le début de l'année, tandis que le Nasdaq affiche un bond annuel de presque 14%.



A l'inverse, certains traders considèrent cette fin de trimestre comme l'occasion de récupérer certains valeurs injustement sanctionnées, notamment dans l'immobilier, la consommation non-essentielle, les télécoms ou la finance.



Parallèlement, l'indice CBOE de la volatilité , dit aussi indice de la peur, reste bien ancré sous le seuil des 20 points, à 19,3 points.



Au-delà de facteurs purement techniques, les marchés américains seront surtout influencés, demain, par les derniers chiffres de l'inflation, de loin la statistique la plus attendue de la semaine.



En attendant, le début de journée a été animée par une série d'indicateurs économiques militant plutôt en faveur d'un ralentissement du rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale.



Le PIB a augmenté de 2,6% en rythme annualisé au quatrième trimestre, à comparer à une précédente estimation de 2,7%, ce qui montre que le resserrement monétaire de l'institution commence à porter ses fruits.



Côté emploi, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 7000 lors la semaine du 20 mars, à 198.000 contre 191.000 la semaine précédente, ce qui prouve là encore que les tensions sur le marché du travail tendent à s'apaiser.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se détend en direction de 3,56%, tandis que le dollar repart à la baisse face à l'euro, qui gagne 0,6% autour de 1,09 dollar.



Les cours du brut poursuivent leur redressement sur fond de retour du goût pour le risque, avec un baril de brut léger américain qui gagne 1,6% pour atteindre 74,1 dollars.