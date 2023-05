Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: le suspense jusqu'au bout autour de la dette information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 15:17

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mercredi matin, la question du relèvement du plafond de la dette continuant toujours de hanter les esprits des investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,4% et 0,5%, signe d'une ouverture en territoire négatif.



Dans un vote qui s'annonce décisif, la Chambre des représentants va se pencher aujourd'hui sur l'accord budgétaire conclu entre Démocrates et Républicains afin d'éviter un scénario qui risquerait de faire plonger les Etats-Unis en situation de défaut de paiement.



Mais les parlementaires républicains pourraient juger que leur leader, Kevin McCarthy a fait trop de concessions au président démocrate Joe Biden.



Ce texte devrait ensuite être examiné vendredi par le Sénat, où les Démocrates disposent de la majorité.



Certains stratèges avertissent que la résolution de la crise du plafond de la dette, bien que positive, pourrait entraîner un regain de volatilité sur les marchés financiers.



Le soulagement autour de la situation financières des Etats-Unis pourrait relancer l'intérêt pour les obligations d'Etat et détourner la liquidité au détriment des marchés d'actions.



Sur le plan économique, le relèvement du plafond de la dette s'accompagnera par ailleurs de coupes dans les dépenses publiques qui pourraient freiner la croissance à horizon 2024.



Le sentiment baissier s'est encore accentué avec la publication d'indicateurs économiques décevants en Chine.



L'indice officiel des directeurs d'achat PMI du secteur manufacturier s'est établi à 48,8 en mai, contre 49,2 en avril, s'enfonçant un peu plus en zone de contraction.



Ces chiffres laissent penser que l'économie chinoise continue de s'essouffler après avoir déjà signé des performances décevantes en avril.



Et si une bonne dynamique se maintient dans le secteur des services, son rythme de progression continue de ralentir après un bon premier trimestre.