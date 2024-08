Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le suspense dure en amont de Nvidia information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se montre hésitante mercredi, les investisseurs restant prudents en amont de la publication, prévue après la clôture, des résultats très attendus du géant de l'IA Nvidia.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 41.269,9 points, après avoir signé un peu plus tôt un troisième record historique consécutif au-delà des 41.300 points, tandis que le Nasdaq fait grise mine en reculant de 0,8%.



La prudence reste de mise sur le compartiment technologique en raison de l'imminence de la publication des résultats de Nvidia, qui dévoilera ses performances trimestrielles dans la soirée.



En attendant le communiqué du fabricant de processeurs dédiés à l'IA, le titre consolide de 1,4%, ce qui ne l'empêche pas d'afficher encore une envolée de 156% cette année, soit la meilleure performance de l'indice S&P.



Salesforce subit également quelques dégagements (-0,7%) avant la parution de ses comptes trimestriels, eux aussi prévus dans la soirée.



Si les valeurs technologiques souffrent, les secteurs de la finance, des services collectifs ('utilities') et de la santé sont recherchés, conformément à la tendance favorable qui les porte ces derniers mois.



Sur le marché obligataire, la pause qui s'opère à Wall Street favorise un retour sur les Treasuries, faisant redescendre le rendement du dix ans américain en direction de 3,82% alors que celui-ci avait grimpé au cours des deux dernières séances.



Les cours du baril reculent malgré la publication des chiffres hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) qui montrent une nouvelle baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, un repli qui s'ajoute aux tensions actuelles au Proche-Orient.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,7% pour repasser sous le seuil de 75 dollars.





