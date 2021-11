Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le sursaut initial perd en intensité information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Wall Street n'opère qu'un timide rebond lundi après sa chute de plus de 2% de vendredi, les investisseurs semblant toujours s'inquiéter des répercussions économiques de l'apparition d'un nouveau variant du Covid. En fin de matinée, le Dow Jones n'affiche plus qu'un maigre gain de 0,3% à 34.998,9 points, tandis que le Nasdaq voit son avance se réduire de 1,5% à 1,2%. Une relative accalmie est tout de même observée après le mouvement massif de ventes de vendredi, avec une chasse aux bonnes affaires qui semble surtout bénéficier au compartiment technologique. Tesla (+5,1%) et Qualcomm (+3,8%) semblent tout particulièrement recherchés. Les analystes de Goldman Sachs estiment que l'inquiétude qui entoure les implications du variant 'Omicron' et la volatilité qui règne sur les places financières pourraient conduire la Fed à repousser le durcissement de sa politique. 'On peut aussi se consoler en se disant que l'activité économique devient de plus en plus résistante aux mesures de restriction à la circulation', ajoute un analyste. Dans ce contexte, le dollar cède un peu de terrain face à l'euro, cotant autour de 1,1270. Sur le front obligataire, les rendements des Treasuries de référence repartent à la hausse, illustrant un timide retour de l'appétit pour le risque. Celui du papier à 10 ans remonte ainsi à 1,5230%. Du côté des valeurs, Moderna s'envole de plus de 8% après avoir affirmé que son vaccin contre le Covid pourrait être efficace contre le nouveau variant dès le début de l'année prochaine. Twitter s'adjuge plus de 5% après l'officialisation du départ de son fondateur et directeur général Jack Dorsey, qui cède immédiatement les rênes de l'entreprise au directeur technologique Parag Agrawal.

