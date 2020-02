Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le soutien de Pékin comme moteur principal Cercle Finance • 19/02/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - Comme prévu, la Bourse de New York retrouve le chemin de la hausse ce mercredi, principalement sous l'effet des dernières mesures dévoilées par Pékin en vue de limiter l'impact de l'épidémie de nouveau coronavirus. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 29.292,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 0,7% à 9798,3 points. Les investisseurs tentent de se convaincre que le 'pic' de l'épidémie est passé et saluent la promesse faite par les autorités chinoises de continuer à agir afin de soutenir l'économie face au virus. Pékin a présenté ce matin des incitations 'ciblées' visant à aider à la fois les grandes et les petites entreprises à reprendre leur production lorsque celle-ci a été affectée par la pandémie de Covid-19. 'L'attention du marché semble s'être déplacée vers les considérations ayant trait à l'ampleur des mesures de soutien à l'économie prévues par la Chine, et à leurs éventuelles répercussions au-delà du premier trimestre', explique Paul Donovan, le stratège vedette d'UBS. Les investisseurs analyseront par ailleurs de près - en tout début d'après-midi - les 'minutes' de la réunion de la Fed des 28 et 29 janvier, en quête d'éventuelles indications sur la stratégie de l'institution. 'Cette réunion s'est tenue alors que les inquiétudes entourant l'épidémie de coronavirus étaient à leur comble aux Etats-Unis', rappelle Paul Donovan. 'Il est toutefois peu probable que la Fed réagisse de manière excessive et ses signaux en matière de politique monétaire devraient confirmer que son action demeure en mode 'pause'', fait valoir le chef économiste de la division gestion de fortune d'UBS. Côté valeurs, Nike progresse de 0,8% après l'annonce d'une recomposition partielle de son état-major, marquée notamment par la promotion du directeur financier au poste de directeur opérationnel (COO), une décision bien accueillie par les analystes. Tesla reprend sa trajectoire haussière et grimpe de près de 7%, porté une nouvelle fois par des commentaires positifs d'analystes.

