Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le sentiment d'aversion pour le risque demeure information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 18:04









(CercleFinance.com) - Wall Street accentue son repli mardi matin, une statistique décevante étant venue s'ajouter aux inquiétudes relatives à la propagation d'une nouvelle souche du coronavirus. En fin de matinée, le Dow Jones lâche 1,7% à 34.552,4 points et efface l'intégralité de son rebond de la veille, tandis que le Nasdaq recule de 1,8% à 15.494 points, ce qui efface là encore les gains signés lundi. La confiance du consommateur s'est détériorée en novembre aux Etats-Unis, essentiellement parce que les ménages ne sont plus aussi optimistes quant à leurs perspectives d'achat. Pour beaucoup d'analystes, cette statistique, comme bien d'autres, a subi le contrecoup des tensions inflationnistes, mais certains investisseurs y voient encore l'ombre du Covid-19. Les investisseurs semblent accuser le coup après des propos de Stéphane Bancel, le directeur général de Moderna, qui ravivent le sentiment d'aversion pour le risque. 'Les déclarations du patron de Moderna rallument l'angoisse après qu'il a indiqué que les vaccins actuels ne se montreraient sans doute pas aussi efficaces contre le nouveau variant', soulignent les équipes de Wells Fargo. Ce contexte morose incite les investisseurs à se réfugier vers des actifs jugés sûrs, en premier lieu les obligations d'Etat. Le mouvement de défiance vis-à-vis des actions favorise un retour sur les obligations qui se traduit par un reflux du rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans, qui recule à 1,4730%. L'indice de volatilité VIX du CBOE, connu sous l'appellation 'indice de la peur', repart à la hausse et grimpe de presque 20% à 27,5 points.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.