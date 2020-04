Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le scénario récessionniste se précise Cercle Finance • 15/04/2020 à 17:13









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en forte baisse mercredi matin, sous le coup de plusieurs indicateurs macroéconomiques plus mauvais que prévu faisant redouter une brutale récession aux Etats-Unis. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones décroche de 2,6% à 23.321,1 points, tandis que le Nasdaq Composite recule plus modérément de 1,8% à 8355,5 points. Les indicateurs publiés dans le courant de la matinée sont tous venus confirmer le scénario d'une violente récession décrit par tant d'économistes, une perspective qui réduit évidemment l'appétit pour le risque des investisseurs. Les ventes au détail ont notamment plongé de 8,7% au mois de mars aux Etats-Unis, là où les économistes visaient une chute de l'ordre de 6% en moyenne. Quant à la production industrielle, elle a chuté de 5,4% en mars, selon la Réserve fédérale, alors que le consensus n'attendait qu'une contraction de 4%. 'Sachant que la vie publique n'a commencé à ralentir que lors de la seconde partie du mois, cela signifie que ces données n'intègrent pas encore les pleines conséquences des mesures de confinement sur l'économie', fait valoir Commerzbank. 'Les statistiques du mois d'avril seront donc vraisemblablement bien plus mauvaises', s'inquiète la banque allemande. Autre coup dur, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York a plongé pour s'établir à -78,2 en avril, son plus bas niveau depuis sa création, après -21,5 annoncé en mars. La réaction défavorable des investisseurs à ces mauvais chiffres laisse penser que l'effet de surprise n'est pas totalement passé et qu'ils n'ont pas encore pleinement intégré l'idée d'une récession historique. En somme, les perspectives pourraient encore se dégrader davantage, alors que les marchés d'actions américains sont récemment revenus à près de 10% de leurs sommets annuels. Wall Street pâtit en outre des résultats moins bons que prévu des géants bancaires Goldman Sachs, Bank of America et Citigroup, tous dévoilés en début de matinée. Avec une pertes de 4%, l'indice sectoriel de la finance accuse d'ailleurs l'une des plus mauvaises performances du jour. Journée noire également sur le front du pétrole avec un baril qui retombe sous les 20 dollars à New York (à 19,8 dollars) en dépit de l'accord trouvé par l'Opep et la Russie sur une baisse de la production.

