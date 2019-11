Wall Street : le scénario parfait de veille de Thanksgiving

(CercleFinance.com) - Nouveau carton plein de records pour un scénario rêvé de 3 séances de hausse consécutive... mais aussi et surtout de records absolus et simultanés, à la veille du 'pont' de Thanksgiving (4 jours de congé pour une majorité d'opérateurs, les plus courageux se déplaceront pour une demi-séance vendredi pendant que la plupart des américains seront plongés dans les 'bonnes affaires' du 'black friday').

Le Dow Jones grappille +0,15%, c'est symbolique mais cela suffit pour inscrire un nouveau record à 28.164.

Record bien plus net pour le S&P-500 avec +0,42% à 3.154 et le Nasdaq ne fait pas de détail avec +0,66% à 8.705, le Nasdaq-100 grimpe de +0,7% à 8.445 et affiche désormais +33,4% depuis le 1er janvier.

Le Russel-2000 poursuit son rattrapage avec +0,6% à 1.634Pts.

Les chiffres du jour ont-ils pesé dans la balance et conforté la hausse ?

Ce n'est pas le cas des revenus des ménages qui ont stagné en octobre, les dépenses ont légèrement progressé de +0,2% vers +0,3%.

Petite déception avec le PMI de Chicago qui se dégrade à 46,3 (contre 47,1 attendu) et les ventes de biens immobiliers en instance sont en baisse de -1,7%.

Mais Wall Street peut invoquer la révision à la hausse de la deuxième estimation du PIB américain de 3ème trimestre: elle ressort à +2,1% contre +1,9% initialement.

Par ailleurs, l'indice de prix PCE qui lui est associé a augmenté de 1,5% au troisième trimestre, à comparer à une hausse de 2,4% au deuxième. Hors alimentation et énergie, ce taux est passé de +1,9% à +2,1% d'un trimestre sur l'autre.

Les commandes de biens durables ressortent en hausse de +0,6% là où les économistes craignaient en moyenne un recul de -0,5% (hors défense, la hausse est également de +0,6%).

Cette hausse intervient après une baisse de -1,4% le mois précédent, chiffre d'ailleurs révisé par rapport à une estimation initiale qui était de -1,1%... et il faut aussi mentionner une hausse de +1,2% des commandes de biens d'équipement.

Côté valeurs, le Nasdaq a été soutenu par Apple (+1,3%), Autodesk +5,5%, WD +3,5%, Micron +3,1%, Mylan et Biomarin +2,4%, Regeneron +2,1%, Comcast +2%, Facebook +1,5%, AMD +1,1%

Petit rebond des pétrolières avec Cabot +1,5%, Noble +2,1%, Cimarex +2,5%, Halliburton +2,8%