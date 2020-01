Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le scénario idéal à la veille des '3 sorcières' Cercle Finance • 16/01/2020 à 22:25









(CercleFinance.com) - Cela en devient presque banal à force de se répéter jour après jour depuis les 13 décembre: on ne dénombre que 6 séances sur 24 où un record historique n'a pas été battu. Donc, il y a eu une série record de 18 records au cours des 24 dernières séances... en cette veille de séance des '3 sorcières', tous les indices US ont fini au plus haut :29.300 pour le 'Dow' (+0,92%), 3.317 pour le S&P500 (+0,85% et 32ème record absolu depuis le 25 octobre) et 9.358 pour le Nasdaq (en hausse d'environ 1,05%). Depuis le début de la semaine, le Nasdaq engrange +2% et +4,2% depuis le 1er janvier. Le Russel-2000 a bondi de +1,35%, vers 1.705, son meilleur score depuis 1 an. Le baromètre du stress (complètement absent) VIX a fait une incursion en cours de séance sous le palier des 12 avant de finir quasi inchangé à 12,4. La signature mercredi à Washington d'un accord commercial partiel a été saluée par un regain général d'appétit pour le risque: 'nous sommes beaucoup moins susceptibles de voir des revirements se produire, ce qui devrait favoriser la confiance, mais nous pensons qu'un accord global risque de se révéler illusoire', avertit néanmoins Esty Dwek, la responsable de la stratégie de marchés chez Natixis IM Solutions. Du côté des statistiques US, ce fut une journée chargée mais très satisfaisante : le chiffre le plus attendu, c'était celui des ventes de détail aux Etats-Unis: elles ont augmenté de 0,3% au mois de décembre 2019, d'après le Département du Commerce. Hors secteur auto, la hausse atteint +0,7% (+0,5% anticipé) et sur 12 mois, les ventes progressent de +5,8% : c'est la clé de la croissance américaine. L'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly FED') s'établit à 17 sur le mois en cours, contre 2,4 en décembre 2019, marquant ainsi une nette reprise de la croissance de l'activité manufacturière locale (le consensus visait seulement un score de 3,8). Le Département américain du Travail dévoile une forte contraction (-10.000) à 204.000 des nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière. Les analystes tablaient au contraire sur une hausse (marginale) de cet indicateur, à 216.000 inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été calculée à 216.250 en baisse de 7.750 en une semaine. Enfin, Après une hausse de +0,1% en octobre, les stocks des entreprises américaines ont baissé de -0,2% en novembre, selon le Département du Commerce. Les économistes tablaient également sur baisse, quoique légèrement inférieure, de l'ordre de -0,1%. Côté valeurs, le S&P500 a été tiré vers de nouveaux zéniths par Morgan Stanley +6,6%, Ch.Schwab +4%, Western Digital +3%, Twitter +2,9%, Micron +2,7%, AMD +2,5%, CSX +2,3%, Cisco +2,2%, Microsoft et Goldman Sachs +1,8%. Si Morgan Stanley finit en tête du 'S&P', c'est également une banque qui finit lanterne rouge: Bank of New York-Mellon plonge de -7,8%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.