Wall Street: le scénario d'une inflation tenace s'épaissit information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 17:24

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit son repli vendredi, la baisse des valeurs énergétiques et technologiques l'emportant sur la progression des titres liés à la consommation sur fond de renforcement des craintes inflationnistes.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,1% à 33.665,1 points, le S&P 500 cède 0,4% à 4073 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche près de 1% à 11.742,8 points.



Les marchés d'actions américains s'apprêtent ainsi à boucler une nouvelle semaine de baisse. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow s'effrite pour l'instant de 0,3%, le S&P perd 0,5% alors que le Nasdaq parvient à grignoter 0,5%.



Publiés ce matin, les chiffres plutôt rassurants des prix à l'importation n'ont pas réussi à dissiper les craintes d'une persistance de l'inflation qui inciterait la Fed à agir.



D'après le Département du Travail, les prix à l'importation ont reflué de 0,2% en janvier, essentiellement sous l'effet des coûts de l'essence, après un repli de 0,1% en décembre 2022.



Si ce recul reflète un certain allègement des tensions sur les prix, la statistique intervient après la publication, cette semaine, de plusieurs indicateurs témoignant de risques inflationnistes qui font craindre une accélération des hausses de taux de la Fed.



Dans une note de recherche, les économistes de Bank of America disent redouter le scénario d'une inflation 'tenace' susceptible de se prolonger au cours des prochaines années.



'Le niveau élevé des anticipations d'inflation à un horizon de 12 mois laisse penser qu'il pourrait s'avérer difficile de ramener rapidement l'inflation de base vers son objectif', estime la banque d'affaires.



La firme de Wall Street indique par ailleurs s'inquiéter de la perspective d'un 'atterrissage brutal' de l'économie sur la seconde partie de l'année sous l'effet du resserrement monétaire orchestré par les banques centrales.



La publication, en début de séance, d'un indice des indicateurs avancés du Conference Board en baisse de 0,3% en janvier, c'est-à-dire exactement au niveau prévu par le consensus, n'a pas eu d'incidence sur la tendance.



Sept des indices sectoriels du S&P s'inscrivent dans le rouge, le plus fort repli revenant aux valeurs de l'énergie (-2,4%) sur fond de décrochage du baril de brut léger américain (-3% à 76,2 dollars).



Côté valeurs, Deere grimpe de plus de 6% après avoir dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, portés par la vigueur de la demande pour ses machines agricoles, et revu à la hausse ses prévisions pour 2023.



Sur le marché des Treasuries, le rendement du papier à 10 ans se stabilise autour de 3,84% après avoir franchi en début de matinée le seuil de 3,90%, du jamais vu depuis novembre dernier.



Les acheteurs pourraient toutefois reprendre la main sur les marchés boursiers d'ici à la fin de la séance, essentiellement pour des raisons techniques en cette séance des 'trois sorcières', marquée par l'échéance de plusieurs contrats à terme et options sur indices et actions.