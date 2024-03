Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le scénario d'une baisse de taux se renforce information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 17:41









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse vendredi matin, soutenue par des anticipations d'une baisse des taux de la Fed, elles-mêmes alimentées par un médiocre rapport sur l'emploi.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 38.877 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote de 0,1% à 16.278,5 points.



L'optimisme manifesté ces derniers jours a été conforté ce matin par des chiffres mensuels de l'emploi contrastés, mais plutôt bien accueillis par les investisseurs.



Le rapport mensuel du Département du Travail a certes fait état de créations d'emploi plus fortes que prévu en février, mais aussi d'une remontée inattendu du taux de chômage.



Ces éléments combinés devraient à eux deux suffire aux responsables de la Fed pour décider de réduire les taux à l'issue de la réunion des 20 et 21 juin, selon les analystes.



Les espoirs d'une baisse des taux ont connu un regain de vigueur cette semaine lorsque Jerome Powell, le président de la Fed, a déclaré qu'un assouplissement monétaire serait nécessaire 'à un moment donné' en 2024.



Encore plus encourageant, le salaire horaire moyen a par ailleurs à peine progressé (+0,1%), ce qui constitue un bon signe pour l'inflation et la perspective d'une normalisation de la politique monétaire de la banque centrale.



'C'est surtout ce qui semble expliquer la hausse des marchés d'actions aujourd'hui', réagit un trader.



Cet indicateur a provoqué une hausse des 'futures' de taux, dont l'évolution induit une probabilité de 60,6% d'une baisse des taux en juin contre 57,1% hier, suivant le baromètre FedWatch du CME Group.



Les variations des indices boursiers restent cependant limitées, les investisseurs éprouvant visiblement des difficultés à pousser les cours plus en avant suite à la cascade de records récemment établis.



A moins de 4,04%, le rendement à dix ans a touché un plus bas d'un moins en réaction à la statistique de l'emploi, tandis que le dollar repart timidement de l'avant après son accès de faiblesse des derniers jours.



L'euro recule ainsi aux abords de 1,0950.



Côté sectoriel, l'indice de l'immobilier se rattrape un peu et signe un gain de 1,1% après avoir signé jusqu'ici la pire performance sectorielle de l'indice S&P 500 cette année.



Au contraire, celui de la technologie cède plus de 1% et essuie la pire performance du jour.



Les cours du pétrole font preuve de lourdeur, le baril de brut léger texan (WTI) abandonnant 1,4% à 77,8 dollars pour se diriger vers un repli hebdomadaire de 2,5% après deux semaines consécutives de hausse.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.