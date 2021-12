Wall Street: le S&P500 pulvérise un 69ème record annuel information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 08:26

(CercleFinance.com) - Les principaux indices américains (+1,38% sur le S&P500, +1,39% sur le Nasdaq-100 et +0,98% sur le Dow Jones) ont terminé la séance en forte hausse, après un weekend de trois jours du fait de la fermeture vendredi à la veille de Noël.



Le S&P500 (vers 4.791Pts) pulvérise un 69ème record annuel, avec un doublé clôture/intraday (il valide un score supérieur à 4.744 à la clôture).



En l'absence de donnée macroéconomique majeure, l'actualité boursière des prochains jours pourrait une nouvelle fois se trouver rythmée par le dossier de la pandémie de Covid-19 et des conséquences du variant Omicron sur la reprise économique.



'L'annulation de plusieurs milliers de vols aux Etats-Unis dimanche ainsi que le retour au port, selon plusieurs médias, d'au moins trois navires de croisières en raison de cas de Covid-19 à bord alimentent les inquiétudes', souligne-t-on d'ailleurs chez Kiplink Finance.



Une certaine confiance continue toutefois de prévaloir sur ce dossier, après des données préliminaires de différentes études, publiées la semaine dernière, ayant montré qu'Omicron demeure moins susceptible de conduire à des hospitalisations que Delta.



Dans l'actualité des valeurs, Merck et Ridgeback ont annoncé vendredi avoir reçu, au Japon, une approbation spéciale pour utilisation en urgence du molnupiravir, leur médicament expérimental pour les maladies infectieuses causées par le SRAS-CoV-2.



Boeing a indiqué avoir emporté un contrat de plus de 239 millions de dollars auprès de l'armée américaine, portant sur la remotorisation des hélicoptères d'attaque Apache assemblés par le géant de l'aéronautique et de la défense.



Moderna a annoncé que le gouvernement fédéral suisse a exercé son option d'achat de sept millions de doses supplémentaires du vaccin de rappel de Moderna pour livraison au second semestre 2022.



Ces doses s'ajoutent aux sept millions de doses initiales de vaccin de rappel que la Confédération suisse a accepté d'acheter pour livraison en 2022 et portent l'engagement de commande de la Suisse à un total de 27,5 millions de doses.



News Corp fait part d'un accord pour l'acquisition de l'activité Base Chemicals auprès de S&P Global et IHS Markit, pour un montant de 295 millions de dollars dans une transaction en numéraire, sous réserve d'ajustements usuels.