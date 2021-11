Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le S&P500 et le Nasdaq repartent à la hausse information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 16:38









(CercleFinance.com) - Wall Street reprend le chemin de la hausse après une pause hier. Les indices actions gagne entre +0,2% sur le S&P500, +0,7% sur le Nasdaq-100 au lendemain d'une séance pénalisée par l'annonce d'une accentuation des tensions inflationnistes aux Etats-Unis. Le Dow Jones est en revanche en légère baisse de 0,2%. 'L'indice des prix à la consommation a grimpé de 0,9%, plus que prévu en octobre, soit plus du double de la progression du mois précédent. D'une année à l'autre, il a bondi de 6,2%, la hausse annuelle la plus élevée depuis 1990', rappelait mercredi soir Wells Fargo. La banque ajoutait que cette parution a accru les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale commencerait à relever ses taux plus tôt que prévu, favorisant une augmentation des rendements obligataires (+12 points de base à 1,56% sur le taux à 10 ans). 'Nous prévoyons que l'inflation restera à des niveaux plus élevés que ce que le marché anticipe actuellement, se faisant en moyenne autour de 3% pendant une grande partie de la prochaine décennie', prévient Capital Economics. Dans l'actualité des valeurs, Elon Musk a procédé à la cession d'actions Tesla pour environ cinq milliards de dollars, et devrait être en voie d'achever sa vente de 10% de participation au cours des prochains jours, d'après Wedbush qui reste à l'achat sur le titre. Walt Disney a publié mercredi soir un BPA de neuf cents au titre de son dernier trimestre 2020-21, à comparer à une perte de 39 cents par action sur la même période en 2019-20 qui avait largement été pénalisée par la crise sanitaire. A l'occasion de sa publication trimestrielle, la maison de luxe Tapestry relève ses objectifs de BPA et de revenus pour l'ensemble de 2021-22 et fait part d'un programme de rachats d'actions supplémentaires pour un milliard de dollars. Merck annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle étude de phase III portant sur l'utilisation élargie du traitement de l'insuffisance cardiaque (IC), le vericiguat.

