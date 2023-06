Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le S&P vers une 5e semaine de hausse d'affilée information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 15:12









(CercleFinance.com) - Wall Street semble se diriger vers une ouverture positive vendredi matin, ce qui devrait permettre à l'indice S&P de boucler une cinquième semaine de hausse d'affilée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq affichent des gains allant de 0,1% à 0,4%, annonçant une poursuite de la progression de la veille.



Jusqu'ici, les investisseurs ont plutôt bien réagi aux annonces de la Fed, qui a pourtant laissé entendre cette semaine qu'elle prévoyait encore deux relèvements supplémentaires de ses taux d'ici à la fin de l'année.



Le marché veut en effet croire que la mécanique désormais bien installée de la désinflation aux Etats-Unis finira par dissuader la Réserve fédérale de trop resserrer sa politique monétaire.



Malgré le message de fermeté affiché par Jerome Powell, les intervenants sont persuadés que ce dernier fera tout pour favoriser un 'atterrissage en douceur' de l'économie, ce qui pourrait passer par un éventuel assouplissement.



'Les investisseurs ont tendance à sous-estimer la probabilité de futures baisses de taux', soulignent ainsi les analystes de Capital Economics dans une note diffusée ce vendredi.



Sur la semaine, le Dow prend pour l'instant autour de 1,5%, le S&P 500 +3% et le Nasdaq +4%.



La bonne tenue des indices boursiers américains tient de nouveau à la santé étincelante du compartiment technologique, qui devrait encore une fois signer la meilleure performance sectorielle de la semaine (+5%).



Avec des investisseurs qui relativisent de nouveau le risque de marché lié aux politiques monétaires, c'est une séance plutôt calme qui se profile aujourd'hui à la Bourse de New York.



L'indice de confiance des consommateurs du Michigan, attendu en hausse, est le seul indicateur au menu du jour, mais une bonne surprise pourrait être accueillie favorablement par les investisseurs, qui semblent désormais préférer voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide.



La fin de séance pourrait néanmoins être marquée par une volatilité accrue du fait de la configuration dite des 'quatre sorcières', caractérisée par l'arrivée à expiration de nombreux contrats d'options et de 'futures' sur indices.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.