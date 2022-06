Wall Street: le S&P inscrit un nouveau plancher annuel

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en forte baisse lundi matin, les inquiétudes sur une éventuelle retombée en récession de l'économie américaine reprenant le dessus avec la remontée des rendements obligataires.En fin de matinée, l'indice Dow Jones lâche 2,8% à 30.513,8 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 4,5% à 10.827,5 points, inscrivant un nouveau plancher annuel.L'ensemble des marchés boursiers mondiaux est impacté par les craintes entourant la flambée de l'inflation et le ralentissement de la croissance, puisque l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 chute actuellement de plus de 2,8%.Les investisseurs semblent lire dans la récente évolution des rendements obligataires américains le signal d'une possible entrée de l'économie en récession à plus ou moins court terme.Le rendement du 10 ans se tend au-delà de 3,30%, un nouveau pic de quatre alors que les anticipations d'une hausse de taux de 75 points de base mercredi par la Fed sont presque devenues majoritaires.Mais ce qui frappe les esprit, c'est qu'il reste très inférieur au taux à cinq ans, qui culmine lui à 3,36%.L'inversion de la courbe des taux - qui survient lorsque les taux courts repassent au-dessus des taux longs - est souvent considérée comme le signe annonciateur d'une récession.Dans ces conditions, les places américaines amplifient donc la baisse de leurs homologues du Vieux Continent et poursuivent leur descente aux enfers, qui l'ont déjà vu chuter de plus de 20% depuis le début de l'année.Tous les indices sectoriels S&P évoluent dans le rouge, même si les plus fortes baisses reviennent à l'immobilier (-3,4%), aux matériaux de construction (-3,5%) et à la consommation non contrainte (-4,1%).Ce sont surtout les valeurs pétrolières qui pèsent sur la cote, touchées par le recul de plus de 2% des cours de l'or noir. ExxonMobil perd près de 6% et Chevron plus de 5%.Avec les inquiétudes sur l'économie, le dollar retrouve son statut de valeur refuge et s'apprécie autour de 1,0430 face à l'euro.L'or et l'argent, plombés par la hausse des rendements, reculent de respectivement 2,5% et 4,4%, malgré une inflation forte qui s'installe dan la durée.Les cryptomonnaies ne servent pas plus de refuge puisque l'Ethereum perd 16,5% et le bitcoin de 12,5%.Parmi les composants du Dow Jones, seul Coca-Cola parvient à émerger en territoire positif (+0,5%) à la faveur de commentaires positifs de Morgan Stanley, d'après certaines sources de marché.