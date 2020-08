Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le S&P inscrit brièvement un nouveau record Cercle Finance • 18/08/2020 à 17:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi matin, avec à la clé de nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite, avant de se retourner à la baisse dans les premiers échanges. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de ainsi de 0,5% à 27.715,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de moins de 0,1% à 11,127.3 après avoir établi un nouveau plus haut au-delà des 11.208 points. Le Standard & Poor's 500 - l'indice de référence des gérants américains - cède de son côté 0,1% à 3380,2 points après avoir inscrit un peu plus tôt un zénith à 3395 points. Les craintes sur une nouvel épisode de tension entre les Etats-Unis et la Chine pèsent sur la tendance, à en croire les analystes de Wells Fargo. 'Le Département du Commerce a dévoilé de nouvelles sanctions à l'encontre du géant chinois des télécoms Huawei, interdisant aux fabricants de puces non-américains utilisant des technologies américaines de vendre leurs produits à Huawei sans l'obtention d'une licence spéciale', explique la banque américaine. 'Les questions entourant le soutien budgétaire sont également surveillées, le camp républicain du Sénat devant présenter une version allégée du plan initialement annoncé à 1.000 milliards de dollars', ajoute Wells Fargo. Du côté des valeurs, Walmart cède 1,3% après avoir pourtant dépassé les attentes du consensus en termes de ventes et de bénéfices sur son deuxième trimestre fiscal. Home Depot cède 1% malgré l'annonce d'une publication de ventes en hausse de 23% sur le trimestre écoulé, là les analystes n'attendaient qu'une progression de 10%. Sur le plan macroéconomique, les mises en chantier de logements ont augmenté de 22,6% le mois dernier aux Etats-Unis, à 1.496.000 en rythme annualisé, là où le consensus ne visait que 1,23 million. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui accru de 18,8%, un niveau là aussi nettement supérieur à l'estimation moyenne des économistes.

