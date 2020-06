Wall Street : le S&P consolide, mais le Nasdaq valide 10.000

(CercleFinance.com) - Wall Street a consolidé: le S&P-500 et le Dow Jones s'effritent de -0,78% et -1,1% respectivement mais c'est presque anecdotique car tous les opérateurs et commentateurs, tous les actionnaires se souviendront que ce mardi 9 juin à 19H44, le Nasdaq a franchi le cap des 10.000Pts et inscrit un nouveau record absolu 10.002Pts, le Nasdaq-100 a également franchi la barre des 10.000 (record absolu à 10.006).

Le Nasdaq-100 (+0,66% à 9.967) affiche +48,8% depuis son plancher des 6.772: record toute catégorie de hausse linéaire pour un indices US, record algébrique, record de valorisation et de PER moyen (plus de 35).

La plupart des 'GAFAM' ont également pulvérisé un record absolu: Apple à pris +3,2% à 344$ pour une capitalisation de 1.490Mds$, Microsoft a grappillé +0,8% (1.440Mds$ de capi), Amazon grimpe de +3,4% à 2.610 (2.626 au plus haut pour 1.300Mds$ de capi), Alphabet a pris +0,7% à 1.456$ (990Mns$ de capi), Facebook ++3% à 238$ (pour 573Mds$ de capi)... et Nvidia a pris +2,7% pour 223Mds$ de capi.

Au total, ces 6 valeurs pèsent 6.018Mds$ de capitalisation, soit 20% du S&P500, mais aussi et surtout 55% du Nasdaq-100: une première historique (même si cela fait plus d'un mois que la valeur de ce sextuor a dépassé 50% du Nasdaq-100).

Et cette marque de '10.000' sur le Nasdaq a rapidement été saluée par un tweet de Trump !

Preuve que la rotation sectorielle se poursuit, les évolutions deviennent très disparates à l'approche des sommets, le Russel-2000 lâchant près de -2% vers 1.506Pts.

Du côté des statistiques du jour, les ventes des grossistes américains ont diminué de -16,9%, dans un contexte évidemment marqué par le coronavirus et les fermetures de commerces. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,65 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,34 mois en avril 2019.

Le S&P500 a été plombé par des prises de profits sur les pétrolières qui s'étaient littéralement envolées depuis 1 semaine: Concho -10,2%, Diamondbak -9,9%,Marathon -9,1%, Devon -7,7%, Oneok -7,5%, Noble -7,3%, Halliburton -5,9%, Occidental -5%... mais Apache a continué de flamber avec +10%.

Prises de profits également sur American Airlines -8,7%, United -8,3%, Delta -7,6%, Noble -6,3%, Occidental -5%,

Les vedettes du Nasdaq (+0,3% à 9.953), outre les FANGAM s'appelaient AMD +6,5%, Netflix +3,5%, Nvidia +2,7% (record), Vertex +2,2%, eBay +2,1%...