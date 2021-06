Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le S&P au zénith, le Nasdaq revient très fort Cercle Finance • 14/06/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - Il ne fallait vraiment pas rater le dernier quart d'heure... qui a fait la différence en faveur des 'bulls' pour terminer la semaine en beauté, et au plus haut historique pour le 'S&P' ! A mi-séance, le Nasdaq et le S&P500 étaient en repli de -0,1%, le Dow Jones s'effritait d'environ -0,3% ; à une demi-heure de la clôture, la tendance demeurait très indécise, le rouge dominant encore pour quelques fractions. Au final, le S&P500 a refait son retard, fini en hausse de +0,2% et inscrit un nouveau record de clôture à 4.247 (+0,4% hebdo, +13% annuel) après avoir plafonné dès l'ouverture à 2Pts de son record de la veille (4.250). Le Dow Jones est ressorti du rouge au coup de cloche (+0,04% à 34.479) et le Nasdaq a grappillé +0,35% à 14.069 (à moins de 1% de son record absolu, grâce à un gain hebdo de +1,85%). Enfin, le Russell-2000, avec +1,07% à 2.336, est revenu à moins de 1% de son record absolu (2.360Pts). Sur le front des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice 'UMich' de confiance du consommateur américain : il s'est amélioré de +3,5Pts au mois de juin et établi à 86,4 en estimation préliminaire. Le consensus tablait sur une hausse plus modérée vers 85... mais l'indice reste assez éloigné du sommet d'avril, au-delà de 88. S'il fallait mettre en avant un élément qui a pu faire la différence, pas seulement sur la journée mais sur la semaine, c'est la nette détente des taux. Les T-Bonds US glissent de -3Pts vers 1,440% (meilleur score depuis le 3 mars) : ils affichent désormais -12Pts sur la semaine et -20Pts par rapport au vendredi précédent, avant la publication du 'NFP' (qui a constitué un moment décisif avec l'accélération de l'inflexion à la baisse amorcée début mai). Côté valeurs, peu d'écarts remarquables : Peloton +6,6%, Zoom +4,2%, Nvidia +2,3%, Apple +1%. Vertex plonge de -11%, Incyte de -5,6% et Biogen lâche -4,4% : l'approbation par la FDA de son traitement anti-Alzheimer à 56.000$ -sans réelle preuve d'efficacité- est jugée pour le moins prématurée, pour ne pas dire suspecte aux yeux de beaucoup de spécialistes. Mais le titre a bien explosé de +38,5% lundi (même score sur la semaine) grâce à ce feu vert et le coup -très juteux- est joué pour les actionnaires.

