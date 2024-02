Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le S&P 500 s'installe au-dessus des 5000 points information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 17:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, avec de nouveaux records à la clé pour le S&P 500 et le Nasdaq, à l'issue d'une semaine marquée par une série de résultats globalement meilleurs que prévu.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,2% à 38.662 points tandis que le Nasdaq progresse de plus de 0,8% à 15.924,6 points, toujours soutenu par la vigueur des fabricants de semi-conducteurs.



L'indice S&P 500, plus large, prend pour sa part 0,3% à 5012,8 points, ce qui lui permet de s'établir confortablement au-dessus du seuil psychologique important des 5000 points.



A ce stade de la semaine, le Dow Jones affiche un gain hebdomadaire minime de 0,1%, le S&P prend environ 1,1% depuis lundi et le Nasdaq s'adjuge plus de 1,8%.



La progression des marchés, qui se dirigent vers une 14ème semaine de hausse sur 15, a surtout été alimenté par les bons résultats des sociétés technologiques, telles que Palantir ou Spotify, publiés ces derniers jours.



Mais les investisseurs ont également salué les publications de groupes plus traditionnels comme Disney, Eli Lilly ou GE HealtCare, qui se sont elles aussi avérées déterminantes dans la poursuite du mouvement haussier.



La saison des résultats va considérablement ralentir la semaine prochaine, même si les opérateurs seront attentifs aux performances de Coca-Cola, Kraft Heinz ou John Deere.



Les indicateurs économiques devraient prendre le relais et davantage influer la tendance, avec notamment les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



En attendant, les marchés d'actions continuent d'ignorer les tensions sur le marché des taux, que les plus optimistes considèrent comme la preuve de robustesse de l'économie américaine.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des T-Bonds poursuit son ascension avec un rendement du papier à dix ans qui atteint désormais 4,19%, un nouveau plus haut depuis le début de l'année.



Soutenu par la robustesse de l'économie américaine, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse modérément de 0,2% à 76,4 dollars et se dirige vers un gain hebdomadaire de 5,8%.





