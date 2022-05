Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: le S&P 500 enfonce support après support information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 17:40

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains chutent lourdement ce lundi à Wall Street, où l'indice S&P 500 rompt de nouveaux supports techniques après avoir déjà enfoncé plusieurs seuils graphiques importants ces dernières semaines.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 1,8% à 32.320 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de plus de 3,5% à 11.718,3 points.



En repli de 2,7% à 4013 points, le S&P enfonce quant à lui le support des 4061 points après avoir successivement franchi à la baisse les résistances techniques de 4490, 4373 et 4310 points au cours des derniers jours.



A en croire les chartistes, la prochaine zone de résistance de l'indice de référence des gérants américains se situe désormais à 3980 points.



Les taux sont plus que jamais les moteurs des marchés, les investisseurs gardant en permanence les yeux rivés sur les courbes des marchés obligataires.



Après avoir atteint un nouveau pic pluriannuel de 3,16% dans la matinée, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tasse un peu en direction de 3,08%, un repli toutefois insuffisant pour calmer les opérateurs.



Les investisseurs lisent dans la remontée constante des taux américains le signal d'une possible entrée de l'économie en récession à plus ou moins court terme.



La hausse des taux longs relance logiquement les craintes sur un renchérissement du coût du financement des entreprises, qui viendrait pénaliser la croissance économique.



Pour autant, bon nombre d'économistes préfèrent écarter le scénario d'une récession pour privilégier celui d'un simple ralentissement de l'activité.



'Techniquement, deux trimestres de baisse consécutifs du PIB sont nécessaires pour entrer en récession, scenario a priori peu probable compte tenu de la vigueur de la consommation et de l'investissement, principaux moteurs de la croissance américaine', rappellent ainsi les équipes de La Financière de l'Echiquier.