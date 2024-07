Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le S&P 500 enfonce le support des 5500 points information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en net repli mercredi sous le coup des résultats jugés décevants de grands noms de la technologie, dont ceux d'Alphabet, quatrième capitalisation boursière mondiale.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 1% à 39.966,4 points, le S&P 500 cède 1,6% à 5465,9 points et le Nasdaq Composite décroche de 2,4% à 17.562,7 points.



Les publications insufisamment solides d'Alphabet et Tesla - deux géants de la 'tech' américaine - viennent alimenter le mouvement de rotation sectorielle maintenant à l'oeuvre depuis une dizaine de jours.



Cette thématique conduit les investisseurs à délaisser les valeurs de croissance, jugées trop chères, pour privilégier les petites capitalisations et les secteurs à la traîne depuis le début de l'année.



Le titre Alphabet, la maison-mère de Google, chute de 3,5% après avoir dévoilé hier soir des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, mais aussi laissé entrevoir une hausse de ses investissements.



Toujours dans le secteur technologique, Tesla chute de 11% dans le sillage de comptes trimestriels qui confirment la tendance au ralentissement des ventes du fabricant de véhicules électriques.



'Ces deux publications n'ont rien de rassurant alors que la saison des résultats des géants de la technologie doit s'accélérer dans les semaines qui viennent', commente un trader.



Avec une perte de 2,7%, l'indice sectoriel S&P regroupant les valeurs technologiques accuse la deuxième plus forte baisse du jour, derrière la consommation (-3%), plombée par Tesla.



'Les résultats décevants viennent aussi s'ajouter à toute une série de développements économiques et politiques qui rendent l'avenir plus incertain', rappelle le trader.



Pour le professionnel, les investisseurs vont devoir surveiller le support majeur des 5500 points sur l'indice S&P 500, mais surtout le niveau clé des 5488 points.



L'objectif, selon lui, est de déterminer si un éventuel enfoncement de ces niveaux pourrait susciter des rachats à bon compte, ce qui constituerait un bon signe en vue du maintient d'une tendance haussière.



A ce stade de la saison des résultats, quelque 80% des entreprises ayant déjà publié leurs chiffres trimestriels ont fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes, un ratio supérieur à la moyenne de 74% observée depuis 2014.



Sur le marché obligataire, le rendement du papier à dix ans poursuit son repli pour s'établir autour de 4,21% suite aux deux statistiques publiées dans la matinée.



Après avoir plongé de 14,9% en mai, les ventes de maisons neuves se sont encore tassées de 0,6% au mois de juin, selon le Département du Commerce.



L'indice PMI composite de S&P Global - qui mesure la croissance dans le secteur privé américain - a quant à lui légèrement accéléré en juillet, à 55 en estimation 'flash' contre 54,8 en juin.



Sur le marché du pétrole, le WTI reste orienté à la hausse (+0,5% à 77,4 dollars) suite à l'annonce d'une baisse hebdomadaire des stocks de pétrole brut la semaine passée.





