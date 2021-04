Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le S&P 500 en route vers de nouveaux records Cercle Finance • 08/04/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York semble prête à poursuivre ce jeudi la tendance haussière à l'oeuvre depuis maintenant près de six mois, ce qui devrait pousser l'indice S&P 500 vers de nouveaux records. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le S&P progresse de plus de 0,3% tandis que le Nasdaq 100 Future s'adjuge 0,8%, annonçant un début de séance favorable. Les investisseurs semblent vouloir ignorer les chiffres décevants du marché de l'emploi dévoilés en préouverture. Le Département du Travail a en effet annoncé ce matin que les inscriptions aux allocations chômage avaient augmenté à 744.000 lors de la semaine du 3 avril, contre 728.000 la semaine précédente. Plus préoccupant, la moyenne mobile sur quatre semaines - censée refléter une tendance de fond plus profonde - s'est établie à 723.750, en hausse de 2.500 d'une semaine à l'autre. Les investisseurs estiment néanmoins que ces chiffres peu encourageants ne remettent pas en cause le processus de redressement de l'économie, confirmé la semaine passée par le dernier rapport mensuel sur l'emploi américain. La perspective d'une politique monétaire accommodante durable, validée par les 'minutes' de la Fed publiées hier, alimente toujours l'appétit pour le risque des investisseurs en les orientant vers les actions avant une saison des résultats qui s'annonce plutôt faste. Le billet vert se déprécie, autour de 1,1892 face à l'euro, tandis que l'attirance pour les actions n'affecte pas la demande pour les obligations du Trésor américain, dont le rendement à 10 ans se tasse vers 1,65%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.