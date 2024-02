Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le S&P 500 apparaît mûr pour les 5000 points information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, se dirigeant vers une 14ème semaine de progression sur 15, alors que les investisseurs continuent de miser sur le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance dans le vert.



Portés par une solide saison des résultats et des statistiques qui témoignent de la bonne santé de l'économie américaine, le Dow Jones affiche à ce stade de la semaine un gain de 0,2% et le Nasdaq une progression hebdomadaire de plus de 1%.



Surtout, l'indice S&P 500 semble désormais bien mûr pour dépasser le seuil des 5.000 points, qu'il avait brièvement franchi à la hausse au cours de la séance d'hier.



Si ce niveau s'apparente plus un seuil psychologique qu'à une résistance majeure susceptible d'entraîner les marchés à la hausse, sa rupture pourrait inciter les investisseurs à redynamiser leur portefeuille.



Malgré une valorisation souvent jugée tendue, le fait que le S&P atteigne cette barrière viendrait apporter une nouvelle preuve que la préférence des investisseurs va actuellement aux actions plutôt qu'aux obligations.



Certains analystes sont ainsi persuadés qu'il reste une marge de manoeuvre à l'indice.



'L'indice a doublé de valeur depuis mars 2020 et l'apparition de la pandémie et est passé de 4000 points à 5000 points en moins de trois ans', souligne Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche gestion de fortune d'UBS.



De son point de vue, le S&P 500 devrait logiquement atteindre le seuil des 5300 points cette année, ce qui représente un potentiel haussier d'encore 6%.



Après avoir gagné 24% l'an dernier, le S&P 500 affiche déjà une hausse de 4,8% depuis le début de l'année, une performance supérieure à celles de quasiment toutes les autres places mondiales.



Son dynamisme semble totalement ignorer les vents contraires qui soufflent sur le marché des taux, où les Treasuries poursuivent leur dégringolade avec un rendement de 4,17% pour le papier à 10 ans, au plus haut depuis le début de l'année.



Aucun indicateur ne figure à l'agenda aujourd'hui, mais les statistiques économiques devraient davantage influer Wall Street la semaine prochaine, avec notamment les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.





