Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le rythme des créations de postes rassure Cercle Finance • 04/06/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la hausse vendredi matin, les investisseurs semblant vouloir privilégier une lecture optimiste des derniers chiffres du marché de l'emploi. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones avance ainsi de 0,4% à 34.730,1 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe plus nettement, affichant un gain de 1,2% à 13.776,8 points. Les chiffres mensuels de l'emploi américain dévoilés avant l'ouverture par le Département du Travail ont montré que l'économie américaine avait créé 559.000 emplois non agricoles au mois de mai. Si ces chiffres sont largement inférieurs aux attentes, ils sont néanmoins perçus comme une bonne raison pour la Réserve fédérale de maintenir dans l'immédiat son soutien aux marchés. Autre signe encourageant, le taux de chômage a reculé de 0,3 point à 5,8%, soit une baisse bien plus forte que prévu. Si ces chiffres ravivent les craintes de voir la Fed réduire son soutien à l'économie, ils confortent également le scénario d'une accélération de la reprise. Les chiffres des créations de postes des deux mois précédents ont d'ailleurs été révisés à la hausse. 'Le redressement du marché du travail américain accélère', soulignent les économistes de Commerzbank. 'C'est le principal enseignement que l'on peut tirer du rapport publié aujourd'hui après les chiffres décevants du mois d'avril', estime la banque allemande. Commerzbank fait néanmoins remarquer que les salariés qui s'étaient retirés du marché du travail reviennent dans la vie active, ce qui pourrait conduire à des tensions salariales. Le dernier indicateur du jour - paru en début de matinée - a montré que les commandes à l'industrie américaine s'étaient tassées de 0,6% en avril, après un rebond de 1,4% en mars, alors que le consensus espérait une nouvelle hausse.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.