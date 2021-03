Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le rouge prédomine en attendant la Fed Cercle Finance • 17/03/2021 à 16:56









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire mercredi en fin de matinée, à quelques heures des annonces très attendues de la Réserve fédérale. Un peu plus de deux heures après l'ouverture, le Dow Jones grignote 0,1% à 32.846,2 points, tandis que le Nasdaq Composite recule d'environ 1,1% à 13.320,2 points. La prudence prévaut alors que les taux longs battent de nouveaux records annuels, avec notamment un rendement de plus de 1,67% pour ce qui concerne l'obligation de référence américaine à 10 ans. Ce regain de tension sur l'obligataire intervient alors que la Fed doit annoncer dans moins de deux heures les conclusions de ses deux jours de réunion de politique monétaire. Les marchés s'attendent à ce que l'institution maintienne son approche particulièrement accommodante, notamment au vu de l'état du marché du travail, encore loin du plein emploi. Le président de l'institution, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse une demi-heure après le communiqué de la banque centrale. Les indicateurs économiques du jour montrent d'autre part que l'économie américaine a marqué une pause au mois de février, comme le confirment les mises en chantier de logements qui ont plongé de 10,3% le mois dernier. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a chuté dans les mêmes proportions, de 10,8%. Difficile toutefois de ne pas y voir une conséquence des graves intempéries qui ont paralysé une large portion du pays, du Texas au Grande Lacs, entre les 15 et 23 février. Du côté des valeurs, McDonald's signe la plus forte progression de l'indice Dow Jones, avec un gain de 1,4%, dans le sillage d'un relèvement de recommandation à 'achat' des analystes de Deutsche Bank. Uber Technologies recule de plus de 4% après avoir annoncé la requalification immédiate de ses chauffeurs britanniques de VTC, qui seront désormais considérés comme des 'professionnels' ayant droit à des congés payés.

