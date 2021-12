Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le rouge domine, Omicron inquiète encore information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 07:46









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a globalement reculé jeudi, avec la crainte d'éventuelles mesures de restriction à la circulation liées au variant Omicron : le Dow Jones a fini stable à un peu moins de 35755, mais le Nasdaq Composite a lâché 1,7% à 15517. 'L'épidémie maintient son emprise en Europe', soulignait ainsi Commerzbank. 'En République Tchèque comme en Belgique, c'est plus d'un pourcent de la population qui a été infectée au cours des sept derniers jours'. Certains observateurs s'inquiètent maintenant d'une possible dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis, où moins d'un quart de la population a jusqu'ici reçu sa troisième dose de vaccin. Sans impact sur la tendance, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine dernière aux Etats-Unis pour s'établir à 184.000 (contre 227.000 la semaine précédente), son niveau le plus faible enregistré depuis septembre 1969. Autre donnée parue ce jeudi, les stocks des grossistes américains ont augmenté de 2,3% en octobre en rythme séquentiel (après une progression de 1,4% en septembre), tandis que leurs ventes se sont accrues de 2,2%. Dans l'actualité des valeurs, Amazon a reculé de 1% après que l'Autorité italienne de la concurrence a infligé une amende de plus d'un milliard d'euros au géant de la distribution sur Internet, pour abus de position dominante. Criteo a perdu 2,6%, alors que le spécialiste de la publicité en ligne a indiqué être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Iponweb, un spécialiste des achats d'espaces en temps réel, pour un montant de 380 millions de dollars. En revanche, CVS Health a grimpé de 4,5% après l'annonce par la chaine de pharmacies d'une hausse de son dividende annuel de 10%, d'un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars, ainsi que d'un relèvement de ses objectifs 2021.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.