Wall Street: le rouge domine, l'Europe plombée par les PMI information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 17:44

(CercleFinance.com) - Wall Street signe un début de séance difficile mardi, alors que les interrogations sur la santé de l'économie, tout particulièrement en Europe, reviennent au coeur des préoccupations des investisseurs.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,1% à 34.789,2 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,1% à 14.050,2 points.



Après ses gains vigoureux de la semaine passée, la Bourse de New York - qui était fermée hier pour cause de Labor Day - marque une pause en raison des craintes pour la croissance mondiale après des indicateurs décevants en zone euro.



Les places du Vieux Continent s'apprêtaient toutes à terminer dans le rouge mardi suite la publication de statistiques témoignant d'une détérioration de l'économie européenne, en particulier en Allemagne.



Si l'économie de la zone euro est parvenue à éviter la récession au premier semestre, la seconde partie de l'année s'annonce, elle, bien plus compliquée.



Les signes de ralentissement de l'activité en Europe pénalisent la majorité des grands secteurs de la cote, avec des replis plus significatifs pour l'industrie (-1%) et les matériaux de base (-1,3%).



Le renchérissement du pétrole à des plus hauts depuis presque un an (+2% à 87,3 dollars pour le WTI) soutient le secteur de l'énergie (+1,1%) alors que l'Arabie Saoudite a annoncé le prolongement de la réduction de ses quotas jusqu'à fin 2023.



Côté indicateurs, les commandes à l'industrie américaine se sont contractées de 2,1% en juillet, selon les chiffres publiés par le Département du Commerce, après une hausse de 2,3% en juin.



La morosité de la conjoncture en Europe favorise la hausse du dollar, qui joue le rôle de valeur refuge et s'inscrit en hausse pour une septième semaine d'affilée face à l'euro, aux abords de 1,0720.



Sur le front obligataire, la dégradation amorcée depuis 10 jours se poursuit, avec un rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans qui accompagne la hausse du dollar pour désormais atteindre 4,26%.