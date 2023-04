Wall Street: le rouge domine après des résultats contrastés information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 17:24

(CercleFinance.com) - Après une ouverture favorable, la Bourse de New York s'est orientée à la baisse mardi, les acteurs de marché hésitant à se remettre à l'achat suite à une série de résultats trimestriels contrastés.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,4% à 33.848,9 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 12.145,4 points.



Au lendemain d'un rebond moyennement convaincant, les investisseurs sont incités à marquer une pause dans le sillage des performances plutôt décevantes de géants comme Goldman Sachs et Johnson & Johnson.



Sur le Dow, le titre Goldman lâche plus de 2% suite à la présentation d'un profit meilleur que prévu au premier trimestre, mais l'annonce de revenus très inférieurs au consensus.



Bank of America (-1,4%) lui emboîte le pas bien que le groupe bancaire ait fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé grâce à la remontée des taux d'intérêt.



Autre valeur du Dow en difficulté, J&J cède 2,4%, les investisseurs snobant le relèvement à la hausse des objectifs annuels du groupe pharmaceutique, qui a fait mieux que prévu sur les trois premiers mois de l'année.



Ce soir, ce sera au tour de Netflix de publier ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.



Sur le plan sectoriel, la technologie (+0,4%), l'industrie (+0,2%) et la consommation (+0,1%) résistent à la tendance. A l'inverse, la santé (-0,7%) accuse la plus forte baisse du jour.



L'indice de volatilité du CBOE, baromètre de la nervosité des investisseurs, repart en légère hausse, au-delà des 17 points, suite à son spectaculaire reflux des derniers jours.



L'aversion au risque qui touche les marchés d'actions se traduit par un repli sur les actifs jugés les plus sûrs, comme les emprunts d'Etat, avec à la clé un tassement des rendements des bons du Trésor américain.



Celui des Treasuries à dix ans revient en direction de 3,55% après avoir dépassé les 3,60% en début de séance.



Les cours du pétrole avancent de 0,4% à 81,1, dans un marché rassuré par l'annonce d'une croissance plus forte que prévu en Chine au premier trimestre, qui est venue apaiser les craintes d'une récession mondiale.