Wall Street: le risque ukrainien finalement minimisé

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert dans le rouge mardi matin faute d'éléments susceptibles d'apaiser totalement les inquiétudes des investisseurs sur la situation en Ukraine.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,7% à 33.842,3 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,3% à 13.507 points.



Après la reconnaissance hier par Vladimir Poutine de l'indépendance de deux républiques 'rebelles' situées dans l'est de l'Ukraine, les craintes d'une escalade militaire ont été apaisées par la timidité de la réponse occidentale.



Hormis quelques protestations de Bruxelles et de Washington, la portée des sanctions se révèle jusqu'ici limitée, même si l'Allemagne a annoncé la fermeture du gazoduc Nord Stream 2, qui n'était pas encore ouvert faute de certification.



Conséquence, les investisseurs préfèrent minimiser le risque d'un nouvel épisode de tension dans l'immédiat, même si personne ne semble décidé à prendre des positions importantes dans un sens ou dans l'autre.



La diminution au moins temporaire des craintes d'escalade se traduit par une remontée des rendements obligataires: le 10 ans américain regagne un peu de terrain au-delà de 1,94%.



La tension n'a pas totalement reflué pour autant, comme l'illustre la remontée de l'indice de volatilité VIX du CBOE, à 29,3 points.



Dans ce climat incertain, la publication d'indicateurs économiques meilleurs que prévu n'a pas suffi à assurer la hausse des marchés d'actions.



L'indice de confiance du consommateur américain s'est pourtant dégradé moins fortement que prévu en février, à 110,5 contre 111,1 au mois de janvier, alors que les économistes l'attendaient plutôt autour de 109.



L'indice PMI composite d'IHS Markit est lui ressorti à 56 en estimation flash, contre 51,1 en donnée définitive pour le mois précédent, illustrant une accélération de la croissance de l'activité du secteur privé.



Côté sectoriel, les valeurs énergétiques sont les seules à pointer dans le vert (+0,1%) dans le sillage de la hausse des cours du brut, qui reviennent à des plus hauts de deux ans du fait des tensions en Europe de l'Est.





