Wall Street: le risque économique reprend le dessus information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 17:07

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains accentuent leur repli vendredi, pénalisés par la publication d'un indicateur économique témoignant d'une nouvelle contraction du secteur privé américain en décembre.



En fin de matinée, le Dow Jones des 30 valeurs industrielles américaines perd 1,2% à 32.799,8 points, tandis que le Nasdaq - à forte pondération technologique - abandonne plus de 1% à 10.697,8 points.



Les marchés ont été refroidis par l'annonce d'une accélération de la contraction du secteur privé, dont l'indice PMI composite publié par S&P Global s'est établi à 44,6 en décembre, contre 46,4 le mois dernier.



D'après l'enquête, l'activité a été affectée par la faiblesse de la demande et les pressions inflationnistes, ce qui fait resurgir les craintes d'une récession après les déclarations restrictives de la Fed cette semaine.



Le sentiment de marché s'était nettement dégradé mercredi après la hausse de 50 points de base de la Réserve fédérale mais surtout dans le sillage des propos de son président, Jerome Powell, qui ont douché les espoirs d'une détente de taux l'an prochain.



Avec trois séances consécutives de baisse, le Dow Jones accuse désormais plus de de 2% de pertes sur l'ensemble de la semaine, tandis que le Nasdaq Composite lâche 2,9% en bilan hebdomadaire.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à deux ans remonte ainsi de six points de base à 3,51% avec la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire agressif de la Fed.



Emportés par la baisse de Wall Street, les cours du pétrole poursuivent leur consolidation, accusant un repli de 3,5% à New York avec le resurgissement des risque de récession en 2023.



Côté valeurs, l'éditeur de logiciels Adobe s'adjuge plus de 4% au lendemain d'une publication trimestrielle jugée 'solide', avec des attentes de revenus légèrement dépassées et des commentaires positifs sur l'activité.



Meta progresse de son côté de plus de 4,5%, porté par des commentaires encourageants des analystes de JPMorgan, qui ont relevé leur recommandation sur la valeur.