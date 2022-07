Wall Street: le revirement de lundi n'est qu'un souvenir information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 17:59

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert dans le vert mardi matin, quelques bons résultats d'entreprise favorisant le retour des acheteurs au lendemain d'un retournement baissier qui avait surpris les investisseurs par son ampleur.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 valeurs vedettes de la cote gagne 1,6% à 31.580,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 2,2% à 11.611,6 points, ce qui fait plus que compenser les pertes de la veille.



Si les inquiétudes restent entières, les acteurs de marché se disent que le repli déclenché par les doutes sur la croissance et les incertitudes sur la politique de la Fed a ouvert la voie à une chasse aux bonnes affaires.



'Les investisseurs se plaçant dans une optique de long terme doivent éviter de se montrer trop négatifs au moment où l'indice S&P 500 accuse plus de 20% de baisse par rapport à ses plus hauts', prévient-on chez Raymond James.



'Ils doivent plutôt se concentrer sur le potentiel haussier du marché plutôt que sur le risque de baisse supplémentaire', estime ainsi la gestionnaire d'actifs.



Raymond James rappelle que les périodes de récession se soldent en général par un repli de l'ordre de 33% de Wall Street, mais que le rebond qui suit génère en moyenne des gains de 152%.



Seul indicateur économique du jour, les mises en chantier de logements ont diminué de 2% en données corrigées des variations saisonnières en juin, tandis que le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est tassé de 0,6%.



Du côté des taux, les rendements des bons du Trésor américain repartent à la hausse en réaction à la hausse de Wall Street, avec un rendement à dix ans qui ressort à exactement 3%.



Malgré cet avantage de rémunération, le dollar perd du terrain face à l'euro, cotant 1,0250 face à la monnaie unique.



Sur le front des valeurs, Johnson & Johnson avance de 1% après des résultats meilleurs que prévu, qui éclipsent la révision à la baisse de ses objectifs annuels, due à la récente appréciation du billet vert.



Halliburton est lui aussi bien orienté (+1,1%) dans le sillage de la présentation d'un bénéfice trimestriel en hausse de 41% sur fond de remontée des cours pétroliers et de lancements de nouveaux projets de forage.



Le fabricant de jouets Hasbro prend 1,8% suite à la présentation d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse mais inférieur aux attentes des analystes, en dépit de la vigueur de son activité de jeux de rôle.



IBM lâche plus de 6% après avoir dévoilé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, mais également revu à la baisse sa prévision de flux de trésorerie disponible pour cette année.



Netflix - qui publiera ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street - bondit de 3,2% alors que les analystes de Credit Suisse disent s'attendre à des performances sans grande surprise.